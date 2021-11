Apple Fitness+ soll auch übersetzte Inhalte bekommen

Jay Blahnik, Apples Vizepräsident für Fitness-Sparte, hat nun der brasilianischen Zeitung O Globo nach einem Bericht von 9to5Mac verraten, dass die Zukunft auch muttersprachliche Inhalte mit sich bringen werde. Der Content von Apple Fitness+ stammt aus den USA und wurde auch dort aufgenommen. Darin enthalten sind zahlreiche Übungen und Trainingslektionen, die letztlich den Verkauf der Apple Watch anheizen sollen, denn deren Trainingsringe werden natürlich geschlossen, wenn der Nutzer an den Übungen teilnimmt.

In dem Interview teilte Blahnik mit, dass Apple offen sei, auch landessprachliche Inhalte mit Trainern aus dem jeweiligen Land zu entwickeln. Er bezog sich dabei auf portugiesische Inhalte für Brasilien. Doch letztlich wird damit in allen Ländern so verfahren werden müssen, wenn erst einmal ein Land beginnt.

Interessanterweise verteidigte Apple auch die Entscheidung, lediglich Untertitel einzublenden und keine synchronisierten Fassungen anzubieten. Blahnik sagte dazu: "Wir haben viel mit Nutzern gesprochen, und ich glaube, die Leute freuen sich wirklich auf die Möglichkeit, diese Übungen und Meditationen in der Sprache des Trainers auszuprobieren. Die Leute wollen die Intonation ihrer Stimme hören und nicht eine synchronisierte Version".

