Fitness+: Das ist Apples neuer Trainingsdienst (auf den Deutsche länger warten müssen)

Es deutete sich bereits seit dem Frühjahr 2020 ab, dass Apple an neuen Diensten arbeitet. Es wurde daher immer wieder spekuliert, dass Apple an einer neuen App arbeitet, um dich fitter zu machen. Überraschend nannte Apple dazu auf der WWDC 2020 die Aktivitäten-App in „Fitness“ um und wies damit bereits auf weitere Veränderungen hin. Nun ließ Apple die Katze aus dem Sack. Fitness+ kommt!

Fitness+: Ein neuer Dienst für Apple-Watch-Nutzer

Anders als bei Apples anderen Diensten steht nicht etwas das iPhone im Mittelpunkt. Diesen Platz nimmt bei Fitness+ die Apple Watch ein. Der Service soll personalisiert dabei helfen, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dies soll durch die Apple Watch immer und überall möglich sein. Während die Apple Watch sämtliche Fitnessdaten überwacht, kannst du dein iPhone, iPad oder Apple TV als Bildschirm nutzen, um die Instruktionen von Trainern anzusehen und dich motivieren zu lassen. Du startest dein Workout einfach auf einem der oben genannten Geräte und schon wird das richtige Programm auf der Apple Watch ausgewählt und ebenfalls gestartet, sodass du direkt durchstarten kannst.

Begleitet wirst du durch Musik, die du an deinen Geschmack anpassen kannst, um dich stets richtig zu motivieren. Als Apple-Musik-Abonnent kannst du die gespielten Playlists einfach in deine Mediathek übernehmen.

Laut Apple verfügt Fitness+ über die wichtigsten Workout-Typen wie Radfahren, Rudern, Laufband, Yoga, Tanzen, Krafttraining und mehr. Dabei ist es egal, ob du Zuhause oder im Studio trainierst. Der neue Dienst soll jede Woche neue Workouts liefern, die sich in Laufzeiten, Disziplinen sowie Musik-Genre unterscheiden.

Preis und Verfügbarkeit

Natürlich gibt es wie immer einen Haken bei Apple neuen Diensten. Fitness+ wird bis Jahresende in den USA, Australien, Kanada, Irland, Neuseeland sowie Großbritannien veröffentlicht. Alle Käufer, die ab heute eine Apple Watch Series 3 oder neuer kaufen, erhalten die ersten drei Monate gratis. Anschließend soll der Dienst 9,99 US-Dollar im Monat beziehungsweise 79,99 US-Dollar im Jahr kosten.