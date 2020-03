Fantastische Bilder der Eremitage Sankt Petersburg in der neuen „Shot on iPhone“-Kampagne

Die neue „Shot on iPhone“-Kampagne zeigt dabei das berühmte Kunstmuseum Eremitage in Sankt Petersburg. Dort drehte das Team der Regisseurin Axinya Gog einen einzigartigen Rundgang durch die insgesamt 45 Säle voller Meisterwerke. Aber nicht nur durch die beeindruckenden Kunstwerke – unter anderem finden sich Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio und El Greco in der Sammlung – ist das neue Werbe-Video einzigartig.

Um die Kunstwerke und den Winterpalast der Eremitage in Szene zu setzen, wurde ein besonderer Effekt gewählt. Das Video wurde in einer einzigen, fortlaufenden Aufnahme abgedreht. So entstand nicht nur eine ausgefallene Bildführung, sondern auch ein Film über fünf Stunden Länge, der aufgrund der gewählten Auflösung von 4K insgesamt auf eine Größe von 125 GB kam.

Apple Watch-App Catch ermöglicht Fernsteuerung

Um diese Aufnahme überhaupt realisieren zu können, wurde eine spezielle App entwickelt. Sie heißt Catch, läuft auf iPhone und Apple Watch und ist ab sofort im App Store erhältlich. Catch dient dazu, über die Smartwatch Kameraeinstellungen am iPhone aus der Ferne zu ändern. Dazu gehört zum Beispiel die ISO, der Weißabgleich und die Verschlusszeiten. So ist es möglich, während der Aufnahme die Belichtung und den Fokus zu steuern und ein professionelles Video aufzunehmen, bei der man alles unter Kontrolle hat. Die Steuerung erfolgt einfach über die Krone der Apple Watch.

Aus dem gesamten so aufgenommen Bildmaterial entstanden mehrere Videos, die man jetzt auf dem Youtube-Kanal von Apple Russland ansehen kann. Neben dem eineinhalb Minuten langen Trailer für „Shot on iPhone“ gibt es hier auch den kompletten Film zu sehen, der fast fünf Stunden und 20 Minuten läuft.

Die verwendete Musik gibt es übrigens als Wiedergabeliste bei Apple Music. Die Catch-App ist mit 10,99 Euro kein günstiger Spaß, die App bietet aber exklusive Features.

