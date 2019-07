05.07.2019 - 18:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.07.2019 - 18:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Einem aktuellen Bericht zufolge soll Apple an einem faltbaren iPad arbeiten, das schon im kommenden Jahr erscheinen könnte. Dies möchte ein Analyst aus Zuliefererkreisen erfahren haben. Apple signalisierte bereits Interesse an faltbaren Geräten und anderen neuen Technologien. Allerdings erwähnt der Bericht erstmals ein Falt-Tablet anstatt eines Smartphones. Dies führt natürlich zu allerlei Diskussionsstoff.

Während Samsung und Huawai aktuell Probleme mit faltbaren Smartphones haben, soll Apple den Markt bereits genau beobachten und ebenfalls an entsprechenden Technologien forschen. Laut dem IHS-Markit-Analysten Jeff Lin (via Economic Daily News) soll der Marktstart eines faltbaren Apple-Produkts näher sein als man meinen mag. Wie er aus Zuliefererquellen erfahren haben will, plant Apple wohl bereits für kommendes Jahr ein iPad mit Falt-Display. Dieses soll etwa 12 Zoll groß sein und könnte vielleicht das iPad Pro (12,9 Zoll) ersetzen.

Doch damit nicht genug. Laut Lin soll das Klapp-Tablet sogar über 5G verfügen und damit bestens für die Arbeit geeignet sein.. Zudem gibt es das Gerücht, dass es auch eine Time-of-Flight-Kamera auf der Rückseite erhält, um 3D-Modelle aufzunehmen, die dann schnell und einfach bearbeitet werden können. In der Summe klingen diese Gerüchte nach optimistischen Wunschdenken, auch wenn sich Apple an der Technologie interessiert zeigt.

Lesetipp iOS 13 könnte die Datenübertragung auf neue Geräte vereinfachen Gestern Abend veröffentlichte Apple die dritten Betas zu macOS Catalina, tvOS 13, iPadOS sowie iOS 13. Während die neue Software einige bekannte... mehr

Warum die Gerüchte (vorerst) unwahrscheinlich sind

Viele Faktoren sprechen gegen den Wahrheitsgehalt des Berichts. Typischerweise ist Apple bei seinen mobilen Endgeräten dabei bedacht, dass das iPhone zuerst neue Technologien erhält. Zuletzt führte Apple etwa das randlose Design sowie die TrueDepth Kamera erst beim iPhone X ein, bevor über ein Jahr später das iPad Pro folgte. Aktuell verfolgt Apple das Ziel 5G-Modems schnellstmöglich in kommende iPhone-Generationen zu integrieren, sodass das iPad erst an zweiter Stelle steht.

Zudem ist Apple bei bestimmten Technologien, die teuer und nicht ausgereift sind, eher zurückhaltend. Beispielsweise führte das Unternehmen erst spät die OLED-Technologie beim iPhone ein, während das iPad bisher leerausging. Auch die Probleme bei der Konkurrenz aus Südkorea dürfte Apple zu denken geben haben, sodass hier natürlich besondere Sorgfalt notwendig ist. Hinzukommt natürlich auch der Preis, der bei einem Tablet nochmals höher ausfallen dürfte als bei einem Smartphone. Hier haben Samsung und Huawai mit Ihren Modellen um die 2000 Euro bis 2500 Euro einen ersten Eindruck hinterlassen. Apples Falt-iPad könnte dann vermutlich sogar deutlich mehr als 4000 Euro kosten.

Was meinen Sie? Wird Apple ein faltbares iPad vor einem faltbaren iPhone veröffentlichen?

Anzeige