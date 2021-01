Faltbare iPhones – kommen sie oder kommen sie nicht?

Ende 2020 gab es bereits Berichte, dass Apple damit begonnen hat, faltbare iPhones zu testen. Seitdem wurde es still. Nun gibt es einen neuen Bericht von Bloomberg, der das Gerücht bestätigt. Apple soll also an einem faltbarem Smartphone arbeiten.

Das Gerät soll wie das Samsung Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip konstruiert sein. Es handle sich um Prototypen, die derzeit in der internen Erprobung sind, heißt es bei Bloomberg. Ob daraus wirklich einmal ein Produkt wird, dass du im Laden kaufen kannst, ist aber noch nicht klar. Apple soll noch in einem frühen Entwicklungsstadium sein.

Angeblich wird bei Apple diskutiert, ob das Falt-iPhone ein 6,7-Zoll-Display haben soll. Das ist die Größe des iPhone 12 Pro Max. Zusammengeklappt wäre es nur noch halb so groß – und damit kleiner als ein iPhone 12 Max. Das würde den Transport wesentlich erleichtern.

Wann das Falt-iPhone auf den Markt kommen könnte, ist nicht klar. Für das Jahr 2021 könnte es schon fast zu spät sein. In diesem Jahr wird das iPhone 13 erscheinen und das soll sich vom iPhone 12 nicht besonders stark unterscheiden: Natürlich wird es wieder bessere Kameras, einen schnelleren Prozessor und vielleicht auch eine längere Akkulaufzeit geben, aber eine wirkliche Revolution soll ausbleiben.

Wärst du an einem iPhone zum Klappen interessiert? Schreibe deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels, wir sind gespannt.