Apple plant Falt-iPhones mit flexiblen Displays

Kommt ein falt- oder knickbares iPhone? Wenn man dem Bericht von Money UDN (via Apple Insider) für voll nimmt, dann ist zumindest damit zu rechnen, dass Apple überlegt, eines auf den Markt zu bringen. Es soll bereits zwei Prototypen mit unterschiedlicher Faltart geben, die so gut sind, dass Apple sie abnehmen würde.

Eines der beiden iPhones soll in der Mitte gefaltet werden, also so funktionieren wir das Galaxy Z Flip von Samsung. Das Display liegt innen. Bei der anderen Version soll es zwei Displays geben, die wie beim Samsung Galaxy Fold zueinander geklappt werden.

Es ist nicht unüblich, dass viel Geld in Prototypen gesteckt wird, die dann auch ein hohes Maß an Qualität erreichen - und dann kommt das Gerät doch nicht auf den Markt. Wie sich das beim iPhone Fold verhalten wird, bleibt abzuwarten. Es wird sicherlich noch Marktstudien geben und mit Sicherheit wird auch auf das Verkaufsergebnis der Konkurrenz geachtet. Apple macht hier keine Experimente und will natürlich keinen Flop landen. Unserer Ansicht könnte der Trend zum faltbaren Display schon wieder zu Ende sein. Schließlich sind die Geräte der koreanischen Hersteller nicht nur sehr teuer sondern auch weitgehend unbeachtet geblieben. Sieht man einmal von anfänglichen Qualitätsmängeln ab, die natürlich eine hohe Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Ob schon 2021 ein Klapp-iPhone auf den Markt kommt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Deshalb fragen wir euch: Würdest ihr überhaupt ein faltbares iPhone haben wollen? Der augenscheinlichste Vorteil: Die Bildschirmfläche ist größer als das Packmaß.

