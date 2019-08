07.08.2019 - 17:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Antonio De Rosa / ConceptsiPhone / Ran Avni)

In diesem Jahr wollten Samsung und Huawei mit faltbaren Smartphones innovieren. Kurz vor der Veröffentlichung erleidete Samsung jedoch Schiffbruch und musste sie kurzer Hand um mehrere Monate verschieben. Das Vertrauen der Nutzer ist damit natürlich angeknackst. Auch Apple soll kontinuierlich an der Technologie arbeiten, um faltbare Geräte veröffentlichen zu können. Laut den Analysten von UBS wird dies noch dauern.

Laut UBS (via CNBC) hält Samsung bereits jetzt die meisten Patente für faltbare Displays und Geräte und wird wohl über lange Zeit die treibende Kraft dahinter bleiben. Angesichts dieser Aussage wundert es dann schon, dass Samsung kurz vor der Veröffentlichung des Galaxy Fold einen Rückzieher machen musste, weil das 2.000-Euro-Smartphone mit massiven Problemen zu kämpfen hatte. Neben den Hardwarefehler war natürlich auch der Preis in der Kritik. UBS zufolge wären Kunden bereit etwa 400 US-Dollar bis 500 US-Dollar mehr für ein faltbares Gerät zu zahlen. Am oberen Ende sind dabei natürlich Apple-Nutzer zu finden.

Erst das iPad, dann das iPhone

Jedoch machte Apple bislang öffentlich noch keine Aussagen zu faltbaren Produkten, bestätigte aber bereits durch verschiedene Patente die laufende Forschungsarbeit. Diese soll die Technologie stetig voranbringen, damit laut UBS vielleicht schon im kommenden Jahr ein erstes Gerät erscheinen könnte. Allerdings sehen die Analysten eine Veröffentlichung in 2021 als deutlich wahrscheinlicher an. Zudem erwarten sie, dass nicht das iPhone den Anfang macht, sondern das Apple die Tablet-Sparte dadurch kompakter gestaltet. Ein heißer Kandidat wäre dabei natürlich das iPad Pro, welches in den vergangenen Jahren stets mit bester Hardware bedacht wurde und zuletzt auch Face ID erhielt.

