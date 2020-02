iFixit: Staubfalle im Galaxy Z Flip entdeckt

Beim Teardown des neuen Samsung-Smartphones Galaxy Z Flip mit Faltdisplay offenbart sich eine alte Schwachstelle, die schon beim Galaxy Fold zum Problem wurde. Durch den Faltmechanismus und seine Scharniere wird Dreck ins Innere des Gerätes transportiert, auch wenn Samsung extra Bürsten angebracht hat. Der Schmutz kann unter das Display gelangen und dann ist es schnell vorbei mit der Freude über das neue Gerät.

Die Bürsten schützen das Innenleben des Z Flip offenbar nicht ausreichend. Sie können am Scharnier nicht verhindern, dass viel Staub in das Telefon gelangt. Die Tester ließen das Z Flip in eine Tüte mit violettem Staub fallen, um später beim Zerlegen genau nachweisen zu können, was ins Innere gelangt. Doch schon nach dem Herausnehmen zeigte sich, dass das Smartphone offenbar nur für staubfreie Umgebungen konstruiert ist - das Scharnier ließ sich nicht mehr ganz öffnen, weil es blockiert wurde.

Auch das Display selbst macht Probleme

Entsprechende Probleme gab es auch beim Galaxy Fold, dem ersten Smartphone mit Faltdisplay, das Samsung vorstellte. Die erste Generation musste eilig zurückgerufen werden, weil in Tests die mangelnde Haltbarkeit des Displays schon nach wenigen Faltvorgängen entlarvt wurde.

Doch damit nicht genug. YouTuber JerryRigEverything hat die Haltbarkeit des Displays vom Z Flip auch auf andere Art und Weise einem Stresstest ausgesetzt, den es nicht bestand. Das angebliche Glas des Displays entpuppt sich als Folie, die leicht zerkratzt oder eingedrückt werden kann.

Letztlich lässt sich aus diesen Tests, auch wenn sie keine wissenschaftliche Genauigkeit aufweisen, eines klar sagen: Faltbare Displays sind für den Massenmarkt noch nicht reif.



