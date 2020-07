Nach WhatsApp: Facebook Messenger erhält Passwortsperre

Facebook und der Datenschutz stehen von Beginn an auf Kriegsfuß. Zahlreiche Skandale und Datenlecks bestätigten dies, sodass Facebook-CEO Mark Zuckerberg bereits vor dem US-Kongress aussagen musste. Seither verspricht das Unternehmen, seine Systeme zu verbessern und den Nutzern mehr Kontrolle zu geben. Dazu hat man neue Optionen eingeführt und die Verschlüsselung bei WhatsApp verbessert. Letzteres erhielt vor einiger Zeit schon die Möglichkeit, die Anwendung per Face ID oder Touch ID zu sichern, um unbefugte Zugriff zu verhindern. Nun kündigte Facebook an, dass man auch dem Messenger mehr Sicherheit und Datenschutz zukommen lässt. Dafür soll die neue Funktion „App Lock“ sorgen.

Was ist „App Lock“?

„App Lock“ ist eine Funktion, die von Nutzern seit Jahren auf Systemebene gefordert wird. Damit lässt eine App für andere Sperren. Dies kann durch ein Passwort, Face ID oder Touch ID erfolgen. Da die Funktion längst kein Feature von iOS ist, setzt Facebook auf eine eigene Lösung – wie man sie schon von Banking-Apps kennt.

Laut der Ankündigung erhofft das Unternehmen dadurch, dass sich die Nutzer sicherer fühlen, wenn sie das Gerät entsperrt in die Runde reichen, um beispielsweise Bilder zu zeigen. Die Sperre verhindert dann den Zugriff auf die privaten Nachrichten. Wie man weiter ausführt, nutzt die App dazu Apples Sicherheitschip für die Fingerabdruck beziehungsweise Gesichtsdaten und hat entsprechend keine Erlaubnis die Daten zu verwenden oder anderweitig zu übertragen.

Interessanterweise ist die Funktion ab sofort für iOS- und iPadOS-Geräte verfügbar. Android-Nutzer sollen erst in den kommenden Monat in den Genuss kommen.

Was haltet ihr von dem Feature? Macht es für euch Sinn und sollte Apple vielleicht über eine tiefe Integration einer Passwortsperre für Apps nachdenken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.