24.09.2019 - 15:31 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

CTRL-Kit von CTRL-Labs aus New York (Bild: Screenshot / Smartmockups)

Mehr als 500 Millionen US-Dollar soll der Kaufpreis betragen, den Facebook bereit ist, in die Übernahme des Startup CTRL-Labs zu investieren. Das New Yorker Startup verfügt über ein sogenanntes „CTRL-Kit“ als neuronales Eingabegerät. Laut Bloomberg will Facebook die Technik von CTRL-Labs mit Augmented-Reality-Anwendungen und VR-Brillen verbinden. Von Gedankensteuerung zu sprechen, scheint aber noch übertrieben.

Das New Yorker Startup CTRL-Labs hat ein Armband entwickelt, das Muskeleimpulse als Eingaben für einen Computer interpretieren kann. Basis der Steuerung sind die Nerven-Impulse und nicht die eigentliche Bewegung. Von Gedankensteuerung zu sprechen, scheint aber noch übertrieben, obwohl hierzu Nerven-Impulse und nicht die eigentliche Bewegung interpretiert werden. Was derzeit noch aussieht, wie einen Computer-Maus zum Umschnallen soll in Zukunft die Mensch-Maschine-Interaktion erleichtern und zum Beispiel das Veröffentlichen eines Fotos auf Facebook in einer Geste mit dem Smartphone ermöglichen.

Laut Bloomberg zahlt Facebook mehr als 500 Millionen US-Dollar aber weniger als eine Milliarde für das Startup CTRL-Labs und könnte diese Technik mit Augmented-Reality-Anwendungen und VR-Brillen verbinden. Auf jeden Fall ist Facebook gedanklich schon in der Zukunft.

