Kunst im Büro verrät es: Facebook hackt das Finanzsystem (Bild: fb.com)

Obwohl die USA, Deutschland und Frankreich sowie die EU sich schon ablehnend geäußert haben, bereitet Facebook seine Kryptowährung Libra weiter vor. So treffen sich heute Vertreter der Schweizer Libra-Stiftung mit Vertretern von 26 Zentralbanken, darunter die Federal Reserve und die Bank of England, zu einem ersten Arbeitsgespräch in Basel in der Schweiz, berichtet Financial Times.

Die Motive von Facebook liegen auf der Hand. Facebook ist eine Aufmerksamkeitsmaschine, die nur funktioniert, wenn die Nutzer mitmachen. Mit dem Libra könnte Facebook die Aufmerksamkeit direkt und digital belohnen und so für Nutzer und Werbewirtschaft interessant bleiben. Sozusagen mit einem Libra-für-Likes-sofort-Geld-zurück-Programm. Aber Deutschland und Frankreich sind sich einig, die geplante Facebook-Kryptowährung Libra nicht zuzulassen. Beide Staaten wollen die Hoheit über die Hauptzahlungsmittel behalten. In der Bundesregierung gibt es dennoch Planspiele für eine staatliche Digitalwährung. Noch im September will die Bundesregierung eine Blockchain-Strategie verabschieden.

Generell sieht das Umfeld für Bitcoin und Kryto-Währungen nicht gut aus. So sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung die Erlaubnispflicht für das Betreiben von Bitcoin-Börsen ab 2020 vor. Demnach müssen sowohl Exchanges als auch sogenannte Custodians, also Vermögensverwalter für Krypto-Assets auf der Basis von Blockchain, eine Genehmigung von der Finanzaufsicht BaFin einholen, bevor sie ihre Dienste anbieten dürfen.

Blockchain bezeichnet eine Datenbanktechnologie, bei der die Beteiligten einer Transaktion direkt miteinander verknüpft werden. Die Daten der Buchungsvorgänge werden über das Internet in einer dezentralen Datenbank aneinandergekettet. Die Daten liegen dabei auf vielen Servern und sind deshalb kaum manipulierbar. Die Technik kann klassische Gewährsleute wie Banken oder Notare überflüssig machen.

