Face ID am iPhone XR klappt auch im Regen (Bild: Apple)

Face ID oder Touch ID: Was ist nützlicher? Es ist ein Thema, das viele Apple-Fans umtreibt. Zumindest im Bereich seiner Smartphones hat der Konzern die Frage für die Konsumenten jedoch beantwortet. Denn seit 2018 kamen nur noch Face-ID-Mobiltelefone auf den Markt. 2017 gab es noch den Mix aus iPhone X und iPhone 8 mit Touch ID. Gerüchteweise bringt Apple „irgendwann“ Touch ID ja zurück, im Display. Es stellt sich also die Frage, was in der Praxis von größerem Nutzen ist? Für beide System gibt es Argumente.

Während wir uns in diesem Diskussionsanstoß-Beitrag vor allem auf die positiven Seiten von Face ID und Touch ID konzentrieren, gibt es natürlich auch negative Aspekte. Entsprechend gibt es genügend Nutzer, die sich beide Systeme in einem Gerät wünschen, um die Schwächen des jeweils anderen Systems in manchen Situationen ausgleichen zu können.

Deshalb ist Face ID in der Praxis nützlich

Wenn Sie im Winter mit Handschuhen unterwegs sind, oder auf der Arbeit solche tragen müssen, können Sie mit Face ID in der Regel trotzdem Ihr iPhone entsperren.

Face ID ist deutlich sicherer als Touch ID, lässt sich nicht so leicht austricksen.

Face ID funktioniert auch dann, wenn Ihre Finger fettig oder anderweitig verschmutzt sind.

Deshalb ist Touch ID in der Praxis von größerem Nutzen

Sie können Touch ID mit mehreren Personen an einem Gerät einrichten. Apple hat dies zwar ursprünglich nicht so gedacht, doch in der Praxis nutzen viele Familien dieses Feature.

Touch ID funktioniert in der Regel auch dann, wenn Ihr Gesicht zerknautscht ist, und Sie im Bett liegen.

Touch ID funktioniert auch dann, wenn Sie an Karneval unterwegs sind, oder in der prallen Sonne. Denn in der Sonne hat Face ID wegen der Infrarotsensorik noch Nachteile (Apple will aber nachbessern).

Welche Gründe fallen Ihnen ein, warum wahlweise Touch ID oder Face ID in der Praxis der Vorzug zu geben ist?

