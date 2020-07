Eve-App 4.4 ist da: Das ist neu

Seit Jahren entwickelt Eve exklusiv für Apples HomeKit-Plattform Smarthome-Geräte und Accessoires. Mittlerweile hat man die Hardware auch schon in den Garten verlagert und erlaubt mit Eve Aqua eine smarte Bewässerung. Um dir die Arbeit noch einfacher zu machen, veröffentlichte man nun Version 4.4 der Eve-App.

Eve-App 4.4 schont deine natürlichen Ressourcen

Als Highlight-Funktion des neuen Updates steht eine bessere Integration in Apples Kurzbefehle-App im Fokus. Dazu stellt man dir einen vorkonfigurierten Kurzbefehl in der Eve-App vor, den du ganz einfach in Apples Anwendung übernehmen kannst und ihn dann entweder per Widget oder Siri ausführen kannst. Dieser soll deinen Bewässerungszeitplan pausieren, wenn es notwendig ist. Ein Tipp auf den Kurzbefehl ruft nämlich den Wetterbericht sowie die Regenwahrscheinlichkeit ab. Liegt diese höher als ein eingestellter Schwellenwert, dann wird nicht bewässert. Je nach Tageszeit wird auch der Folgetag einbezogen, sodass die Bewässerung an beiden Tagen ausgesetzt wird. Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung des Kurzbefehls findest du auf dieser Sonderseite.

Version 4.4 bringt noch mehr Neuerungen

Zusätzlich zum Bewässerungskurzbefehl integriert Eve auch Quick Actions, um mit einem langen Druck auf das App-Icon auf dem Home-Bildschirm direkt in bestimmte Funktionen der App einzusteigen. Daneben erwarten dich kleinere Verbesserungen. Du kannst etwa Farben von Lampen kopieren und auf andere HomeKit-Lampen übertragen.

Die HomePass-Integration soll sich ebenfalls verbessern, sodass du deine HomeKit-Gerätecodes besser verwalten kannst. Du kannst nämlich beim Hinzufügen neuer Eve-Geräte alle Geräteinformationen automatisch weiterleiten und behältst damit alle Daten an einem Ort im Blick.

