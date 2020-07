Eve profitiert bei praktisch allen eigenen Produkten direkt von den harschen Vorgaben, die Apple mit HomeKit vorgibt: Es ist schwer, ein vollständig HomeKit-kompatibles Gerät auf den Markt zu bringen, dass nicht höchsten Sicherheitsanforderungen (für den privaten Einsatz) genügt.

Trotzdem betont Eve „100% Privacy“ zu bieten und meint damit zweierlei. Es besteht kein Zwang zur Registrierung. Weder für die Nutzung der Geräte in Apples Home-App noch für die Nutzung in der „Eve“-App, die eine ganze Reihe von Vorzügen bietet, auf die wir später noch eingehen.

Der zweite Privatsphäreaspekt bezieht sich auf die Speicherung und Durchleitung der Daten: Es existiert keine „Eve-Cloud“. Der Zugriff insbesondere auf das Videomaterial erfolgt über die HomeKit-Steuerzentrale (also in der Regel einen Apple TV oder HomePod) und wird Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das Live-Bildmaterial wird ...

Mehr Apple-Wissen für dich Zugriff auf alle Inhalte von Mac Life+

Alle Magazine vor dem Erscheinen lesen.

Über 300 Ausgaben und Bücher als E-Paper

Maclife.de ohne Werbebanner

31 Tage gratis, danach monatlich ab 2,99 € Jetzt Gratismonat starten Schon Mitglied? Anmelden und lesen