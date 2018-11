09.11.2018 - 11:44 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Phil Schiller stellt iPhone Xs und iPhone Xs Max mit eSIM vor. (Bild: Apple)

Die eSIM erleichtert als digitale SIM die Konfiguration am iPhone XS und iPhone XR und bietet mobile Erreichbarkeit auf der Apple Watch. Zunächst übernahm Telekom die eSIM-Pionierarbeit für die Apple Watch. Dann zog Vodafone nach und jetzt reiht sich auch o2 ein in die Mobilfunker, die auf die digitale eSIM setzen, sofern sich die Kunden vertraglich binden. Prepaid und Discount bleiben vorerst noch ausgenommen.

Mit den diesjährigen Dual-Sim-befähigten iPhone-Modellen kommt Bewegung in das Thema eSIM. Denn Apple baut eine SIM als embedded-Sim – kurz: eSIM – fest ein in die iPhone-Modelle iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR. Die Funktionsweise der eingebauten eSIM entspricht der konventionellen SIM für das Mobiltelefon. Die SIM-Karte ist quasi der Schlüssel für das Mobilnetz. Das gilt auch für die eSIM. Nur mit dem Unterschied, dass die SIM nicht mehr voreingestellt mit der Post kommt, sondern als eSIM auf die Netze verschiedener Betreiber umprogrammiert werden kann.

Die eSIM befindet sich ebenfalls in der Cellular-Variante der Apple Watch, und zwar seit dem vergangenen Jahr in Apple Watch Series 3 und in der aktuellen Apple Watch Series 4. Wobei die Anwendung der Smartwatch ein bisschen anders gelagert ist, weil die Apple Watch nicht ohne iPhone nutzbar ist.

Zuerst zum iPhone: In der Praxis möchte man eher nicht ständig die eSIM im iPhone umprogrammieren, obwohl es möglich wäre. Vielmehr möchte man das SIM-Fach frei halten und dann spontan bei Bedarf und vorübergehend im Urlaub oder auf Reisen außerhalb der EU eine Nano-SIM-Karte von einem lokalen Anbieter mit einem großzügigen Datenplan verwenden. Andere wiederum bekommen das neue iPhone als Diensttelefon und bleiben zusätzlich mit der eigenen (e-)SIM-Karte im Gerät für die Familie und Freunde erreichbar. Eine zweite Rufnummer im iPhone gestattet die Trennung von Anwendungen und Erreichbarkeit, aber es gibt eine Einschränkung, die nicht unerheblich ist: Das iPhone kann immer nur eine von beiden Datenverbindungen nutzen.

Zwischendurch kurz mal zur Apple Watch: iPhone und Apple Watch müssen denselben Mobilfunkanbieter nutzen. Daher gibt es die eSIM für Apple Watch immer nur als Zweit-SIM oder zusätzliche sogenannte Multi-SIM. Den Anfang machte im vergangenen Jahr die Telekom. Dort kostet die Multi-SIM als eSIM für Apple Watch typischerweise 4,95 Euro pro Monat zusätzlich zu einem individuellen Vertrag in einem Magenta-Mobil-Tarif der Telekom. Wer sich mit dem Datenflatrate-Tarif MagentaMobil XL in Sicherheit wähnt, wird enttäuscht: 29,95 Euro pro Monat kostet die zusätzliche Mobilfunk-Versorgung der Smartwatch.

In diesem Jahr zog Vodafone nach und bietet ein eSIM-Profil für Apple Watch als Multi-SIM in den Red-Tarifen. Das sind Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit und jährlicher Verlängerung. Die Red+Multi-Sim für eine Apple Watch kostet monatlich 5 Euro extra. Dann bleibt man auch ohne iPhone unter der selben Rufnummer auf der Apple Watch erreichbar.

Telekom und Vodafone sind die beiden „offiziellen“ Mobilfunkanbieter mit Apples Segen, die eine eSIM als Hauptkarte schon jetzt für iPhone XS/iPhone XR anbieten und zusätzlich in der Lage sind, Zweitkarten als Multi-SIM auch als eSIM auszugeben. Damit richtet sich wahlweise eine Apple Watch ab Series 3 ein oder ein neues iPad Pro 3G.

eSIM bei o2

Als dritter großer Anbieter in Deutschland zieht o2 jetzt nach. Ab dem 21. November 2018 bietet Telefónica Deutschland für alle Vertragskunden der Marken o2, Blau und Ay Yildiz einen Wechsel auf eSIM an. Die vorhandene klassische SIM-Karte wird in eine eSIM getauscht. Zusätzlich kann das SIM-Profil von einer der insgesamt drei zur Verfügung stehenden klassischen Multicards auf eine eSIM getauscht werden, womit dann auch weitere eSIM-Geräte versorgt wären. Der Tausch einer klassischen SIM-Karte in eine eSIM ist kostenfrei.

Zusammengefasst

Das „unkompliziertere“ Angebot unterbreitet Telekom. eSIM-Profile stehen im Rahmen eines Karten-Tausch, als Multi-SIM oder bei einem Neuvertrag zur Wahl. Zudem sollen auch Prepaid-Verträge „demnächst“ über eSIM verfügen können.

Ähnlich sieht es bei Vodafone aus. eSIM-Profile werden auf Anfrage hin ausgegeben und können auch als Multi-SIM ergänzt werden.

Diesen Service bietet jetzt auch Nachzügler o2. Aber bei allen drei Mobilfunkanbietern gibt es eSIM-Profile vorerst nur für Vertragskunden mit monatlich abgerechneten Verträgen in „neuen“ Tarifen. Trotzdem wird eSIM die Netzbetreiberkarte ablösen. Aber nicht heute, sondern eher im Lauf der nächsten Jahre.

