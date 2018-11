17.11.2018 - 13:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



17.11.2018 - 13:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Surface Go (Bild: Microsoft )

Microsoft und Apple sind zu Konkurrenten im Tablet-Markt geworden, wobei Microsoft im letzten Quartal den Kampf gewonnen hat - zumindest in Westeuropa.

Die Marktforscher von IDC behaupten, dass im dritten Quartal rund 316.000 Surface-Geräte an Einzelhändler ausgeliefert wurden, was vor allem durch die hohe Nachfrage nach dem Surface Go geschah. Insgesamt sind dies 40 Prozent mehr Geräte als im Vorjahr. Zu den ausgelieferten Surface-Modellen gehörten rund 80.000 Surface Go und 30.000 Surface Book PCs, die restlichen (205.000) sind Surface-Pro-Geräte.

Die Umsätze mit Tablets von Apple hingegen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent zurück, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2018 308.000 iPad Pro-Geräte ausgeliefert hatte, so IDC. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im dritten Quartal eine Kaufzurückhaltung in Erwartung an neue iPads zu spüren ist. Diese zeigte Apple dann auch im Oktober. IDC erwartet, dass sich Apples Umsätze im vierten Quartal aufgrund dieser neuen Geräte erholen werden. Dann würde Microsoft erneut überholt.

Wohl nicht zuletzt aus diesen Gründen will Apple künftig auch keine Einzelverkaufszahlen mehr zu iPhones, iPads und der Mac-Baureihe nennen. Wie Apples CFO Luca Maestri Anfang November 2018 bekanntgab, wird das Unternehmen für diese Produkte keine separaten Verkaufzahlen mehr nennen.

Zusammen mit dieser Änderung wird auch die Kategorie „Sonstige Produkte“ umbenannt und wird zukünftig „Wearables, Home, and Accessories“ heißen, wobei hier auch weiterhin die Apple Watch, Apple TV, AirPods, der HomePod sowie die Beats-Produkte enthalten sein werden.

Anzeige