20.09.2019 - 19:51 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

SIM nach Update nicht erkannt. Ein Neustart hilft. (Bild: mp / Smartmockups)

Das Beste an iOS 13? iOS 13.1 kommt schon nächsten Dienstag. Am 24. September und eine knappe Woche früher als zunächst geplant wird Apple das erste Update für iOS 13 zum Download freigeben. Und so verlief der erster Tag mit iOS 13 auf dem iPhone XR – nun ja, es hat halt viele Bugs - noch nicht überzeugend. Auch als Gesamtpaket hatte Apple schon bessere Zeiten, wobei ich mal unterstelle, Apple könnte es besser.

Mit iOS 13 bringt Apple das iPhone auf ein neues Level, aber an iOS 13 merkt man, dass der eigentliche Fokus von Apple schon auf dem nächsten Update iOS 13.1 liegt. In 13.1 werden iPhone und iPad auf eine Plattform gebracht. Zum Glück soll iOS 13.1 schon am 24. September – nächsten Dienstag – als Download erhältlich werden, denn in iOS 13 befinden sich einige Bugs.

Der erste Fehler: Nach dem Update wurde die SIM-Karte nicht erkannt. Ein erneuter Neustart des Telefons behebt diesen Fehler im System. Dabei gab es auch schon Updates, die das iPhone komplett unbrauchbar machten und ein Reset und neue Telefonkarten erforderlich machten. Es hätte also schlimmer laufen können. Doch während sich der Darkmode gut bedienen lässt, besitzt die Mail-App noch so einige Bugs, die hoffentlich in iOS 13.1 behoben sind. Vielleicht liegt es auch an iCloud, denn das Mail-Programm synchronisiert stummgeschaltete Konversationen und blockierte Absender. Erst macOS Catalina (v10.15) wird diese Features auf den Mac bringen. Da der Mac aber noch auf macOS Mojave (v10.14.6) läuft, könnte Mail hoffentlich schon mit iOS 13.1 und nicht erst im Oktober mit Catalina rund laufen.

Download von Safari 13 (Bild: mp)

Bei Catalina übernimmt der Finder das iPhone-Backup und die Verwaltung von iOS-Geräten, denn es gibt kein iTunes mehr. macOS Mojave (v10.14.6) hat aber noch iTunes und für eine Organisation vom iPhone ist eine Erweiterung bei iTunes zu laden. Den Download übernimmt die Softwareaktualisierung, die auch den Browser Safari 13.0 auf den Mac lädt.

Ein wenig frustrierend ist aber die Apple Watch App auf dem iPhone – sofern man eine ältere Apple Watch nutzt. In diesem Fall findet die App nämlich kein Update für watchOS 6. Als Nutzer kann man die Suche nach dem Update abbrechen, soll dann aber seine Apple Watch zurücksetzen und löschen.

