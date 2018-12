10.12.2018 - 19:08 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



10.12.2018 - 19:08 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat heute die ersten Entwicklerbetas seiner Betriebssysteme für Desktops, mobile Geräte, Settop-Boxen und Smartwatches veröffentlicht. Es handelt sich in allen Fällen um Update zur Fehlerbehebung und Leistungssteigerung.

Apple hat die Beta 1 von watchOS 5.1.3, iOS 12.1.2, macOS Mojave 10.14.3 und tvOS 12.1.2 veröffentlicht. Die watchOS 5.1.3-Beta erscheint vier Tage nachdem das watchOS 5.1.2-Update mit EKG-Funktionalität für Besitzer der Apple Watch Series 4 veröffentlicht wurde. In den Versionshinweisen von Apple heißt es, dass watchOS 5.1.3 "Bugfixes und Verbesserungen enthält", so dass dies ein kleines Update zu sein scheint. Um das Update zu installieren, muss die Apple Watch über einen Akku von mindestens 50 Prozent verfügen, sie muss auf dem Ladegerät platziert werden und sich in Reichweite des iPhone befinden.

Die erste Beta von iOS 12.1.2 an Entwickler kommt fünf Tage nach der Veröffentlichung von iOS 12.1.1 auf den Markt. Das vorherige Update bot ein überarbeitetes FaceTime-App-Layout, Live-Fotos für FaceTime und Haptic Touch für Benachrichtigungen auf dem iPhone XR. In den Versionshinweisen von Apple heißt es, dass iOS 12.1.2 "Bugfixes und Verbesserungen enthält". Registrierte Entwickler können die neue iOS 12.1.2 Beta aus Apples Developer Center herunterladen oder over-the-air installieren, sobald das richtige Konfigurationsprofil aus dem Developer Center installiert wurde.

Die erste Beta von macOS Mojave 10.14.3 für Entwickler kommt schon fünf Tage nach der Veröffentlichung von macOS Mojave 10.14.2, das ein Problem mit externen Displays behob. Das neue macOS High 10.14.3 beta kann über den Software-Update-Mechanismus in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden, nachdem das richtige Profil aus dem Apple Developer Center installiert wurde.

Zu guter Letzt ist die erste Beta des bevorstehenden tvOS 12.1.2 Updates für Entwickler erschienen. Das Betriebssystem für das Apple TV kommt fünf Tage nach der Veröffentlichung des tvOS 12.1.1.1. Die neue Entwickler-Beta tvOS 12.1.2, die für die vierte und fünfte Generation von Apple TV-Modellen entwickelt wurde, kann über ein Profil, das mit Xcode installiert wird, auf das Apple TV heruntergeladen werden. Informationen über Neuerungen stehen noch aus.

