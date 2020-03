Erste Beta-Version von iOS 13.4.5 ist da

Apples erste Betaversion von iOS 13.4.5 für Entwickler bringt eine neue Funktion für Nutzer von Apple Music mit sich. Sie können die Musik, die ihnen gefällt, auf Instagram- und Facebook-Stories veröffentlichen. Das hatte bisher nicht funktioniert.

Wie Macrumors berichtet, ist die Freigabe eines Liedes für Storys simpel: Der Nutzer muss das Lied in der Music-App auswählen und die Freigabe-Funktion nutzen und zum Beispiel Facebook oder Instagram als Ziel-App auswählen. Dort wird dann das Albumcover, und der Name des Liedes abgebildet. Das Cover wird natürlich im Genre-spezifischen Hochformat dargestellt.

Wer die Instagram- oder Facebookstory öffnet und das Lied antippt, kann es auf Apple Music anhören - aber natürlich nur, wenn dort ein Konto vorhanden ist.

Weitere Neuerungen, die für die Nutzer sichtbar sind, gibt es bei der Beta 1 von iOS 13.4.5 nach derzeitigem Wissensstand nicht. Es ist aber sicher, dass es weitere Änderungen im Hinblick auf Stabilität und Sicherheit gibt, die Apple jetzt noch nicht nennt.

Wer sich mit dem Thema App-Entwicklung auseinandersetzt, kann mit dieser Beta seine Software auf dem neuen mobilen Betriebssystem für das iPhone testen und mögliche Fehler beheben. Natürlich können Tester auch Fehler an Apple melden, so dass diese womöglich noch vor dem Start der finalen Version in den Betriebssystemen beseitigt werden können.

Wie kommt man als normaler Nutzer an die Beta von iOS 13.4.5?

Aktuell gibt es iOS 13.4.5 nur für Entwickler, aber wir sind sicher, dass es bald eine Beta für öffentliche Tester geben wird, wie bei den allermeisten Entwickler-Betas üblich.

