iPhone 11 Pro in neuen Farben (Bild: Apple)

Am 20. September kommt das iPhone 11 zur Auslieferung bei den ersten Bestellern. Im Hintergrund läuft die Apple Logistik auf Hochtouren. Jetzt erhalten die ersten Besteller ihre Versandbestätigung und individuellen Tracking-Nummern. Die ersten Pakete sind unterwegs und werden im Lauf des kommenden Freitags – wie vorgesehen – bei den Kunden eintreffen. Auch im Einzelhandel wird das neue Apple-Telefon erwartet.

Am 20. September und damit zum Verkaufsstart von Apple Watch und iPhone 11 macht Apple seinen Store auf der Fifth Avenue in New York wieder auf. Auch in anderen Filialen werden am Freitag die neuen iPhones – iPhone 11 in sechs frischen Farben und das iPhone 11 Pro in vier Farben – neben der neuen Apple Watch Series 5 im Mittelpunkt stehen.

Jetzt erhalten die ersten Besteller ihre Versandbestätigung und individuellen Tracking-Nummern. Damit lässt sich die Auslieferung des Apple Smartphone ab dem internationalen Flughafen von Shenzen in China lückenlos verfolgen. Im Lauf der Jahre stellen sich Apple und seine Logistikpartner immer besser ein auf den ersten Schwung und die erste Welle. Aus logistischen Gründen kann es trotzdem sein, dass die Versandinformationen im Apple Store denen von UPS hinterher hinken, weil die Daten nicht kontinuierlich ausgetauscht werden. Auf jeden Fall sind die ersten Pakete unterwegs und werden im Lauf des kommenden Freitags – wie vorgesehen – bei den Kunden eintreffen.

Zu haben sind die Geräte ab 799 Euro für ein iPhone 11 mit 64 Gigabyte Speicher, respektive ab 1149 Euro für das iPhone 11 Pro mit 64 Gigabyte Speicher und 1249 Euro für das iPhone 11 Pro Max mit 64 Gigabyte Speicher. In neue Farbrichtung Mitternachtsgrün wie das iPhone 11 Pro und grün sowie violett beim iPhone 11, das sind die begehrten Farben der neuen iPhone-Generation. Kaufinteressenten müssen bei diesen Modellen eventuell längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

