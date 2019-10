Cool: Apple soll erste 16 Zoll MacBook Pro noch dieses Quartal erhalten

DigiTimes will erfahren haben, dass Apple noch in diesem Quartal erste größere Stückzahlen eines neuen 16-Zoll-MacBook-Pro geliefert bekommt. Freilich bedeutet dies nicht, dass das Gerät auch noch 2019 in den Handel kommt. Gerüchtweise ist allerdings eine Auslieferung Ende 2019 oder Anfang 2020 denkbar.

Hauptlieferant für die Geräte soll Quanta Computer sein. Darüber hinaus erfahren wir in dem Bericht allerdings wenig Neues. Es werden nur vorherige Gerüchte wiederholt.

16 Zoll MacBook Pro mit schmalem Displayrand

Ähnlich wie es nun in den letzten Jahren beim iPhone und iPad, aber auch der Apple Watch geschah, würde Apple die Displayränder des MacBook Pro schrumpfen. Das bedeutet bei ähnliche Diagonale deutlich mehr Pixel pro Zoll.

Betreibt Apple Hamsterkäufe?

Joe Rossignol von den Kollegen von Macrumors gibt zu bedenken, dass Apple die Geräte nur jetzt schon ordert, um später nicht von Donald Trumps Zollpolitik eingeholt zu werden. Sollten weitere Zollaufschläge fällig werden, hätte Apple die Geräte nur schon vorher eingekauft. Trumps Administration will zum 15. Dezember eine neue Runde an Handelsbeschränkungen einführen. Davon betroffen wären auch Notebooks.

Kommt die ESC-Taste zurück?

Nutzer moderner MacBooks haben anstelle einer echten ESC-Taste einen reservierten Bereich der Touch Bar. Fotos, die in macOS Catalina gefunden wurden, zeigen allerdings ein anderes Touch-Bar-Design. Möglich also, dass die ESC-Taste in Zukunft auch wieder „drückbar“ sein wird.

Mehr zu diesen Themen: