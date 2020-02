Entwickler: „iOS ist Adware und Nutzer werden mit Werbung zugeballert“

„The Paywalled Garden: iOS ist Adware“ heißt der Artikel vom Entwickler Steve Streza, der derzeit große Wellen schlägt. Denn Streza macht darin seinem Ärger darüber Luft, wie viel Werbung für Apple-Dienste man als iPhone-Nutzer jeden Tag auf seinem Gerät zu sehen kriegt. Für seine scharfsinnige Analyse bekommt er dazu sehr viel positiven Zuspruch, obwohl er an dem Apple-System kein gutes Haar lässt.

Es geht dabei um Werbung, die man zum Beispiel im App Store für Arcade angezeigt bekommt oder in Apple TV für AppleTV+. Apple greife nach Streza dabei zu heimtückischen Taktiken, um neue Abonnenten für seine 12-Milliarden-schwere Dienstleistungssparte zu bekommen. Apple will sein Dienstleistungsgeschäft Jahr um Jahr steigern, in den Services steckt viel Potenzial.



Apple lässt die eigenen Anzeigen nicht blockieren

„Viele, viele Anzeigen auf Geräten, für die man bezahlt. iOS 13 hat eine Fülle von Anzeigen von Apple, die Apple-Dienste vermarkten, von dem Moment an, in dem man es einrichtet, und während der gesamten Nutzung. Diese Anzeigen können nicht durch die iOS-Inhaltsblocker-Erweiterung versteckt werden. Einige können abgewiesen oder versteckt werden, die meisten jedoch nicht, und sie sind gezielt in Kernanwendungen wie Musik und den App Store integriert,“ so Streza.

Es gibt nur einen passenden Begriff für diese Art von nicht entfernbarer Werbung, so Streza, und das ist „Adware“. In iOS 13 versuche Apple einfach nur, die Nutzer dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben. Und das überall im System.

Wer die Dienste nicht abonnieren, ist gezwungen, sich diese Anzeigen ständig anzusehen, entweder in Anwendungen oder in den standardmäßig aktivierten Push-Benachrichtigungen.



