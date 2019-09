13.09.2019 - 13:09 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Apple Arcade startet auf dem iPhone und wird dann immer größere Bildschirme erobern (Bild: Apple)

Nächste Woche startet Apple Arcade als Spieleaboflatrate von Apple. Vor dem Wochenende rührt Apple daher die Werbetrommel, und zeigt in schneller Folge ein paar der Games, die zum Start dabei sein werden. Apple Arcade bekommt einen neuen Tab in der App-Store-App und wird nicht zu übersehen sein. Voraussetzung für Apple Arcade ist iOS 13 und deswegen startet das Apple-Spiele-Abo am 19. September 2019.

Apple Arcade wird ab 19. September mit iOS 13 erhältlich. Ende September folgen auf iPadOS 13 und tvOS 13. Um im Oktober dann macOS Catalina. Apple Arcade startet mit einer einmonatigen kostenlosen Testphase in über 150 Ländern und Regionen. Das von Apple mit zahlreichen Spiele-Entwicklern auf die Beine gestellte Apple-Spiele-Abo wird über einen neuen Tab im App Store für 4,99 Euro pro Monat abgeschlossen.

In der Spieleaboflatrate bekommen Nutzer vom Start weg Zugriff auf rund 100 Spiele, die frei von Werbung online und offline sowie mit bis zu sechs Familienmitgliedern gespielt werden können. Und die Gamer unter uns freuen sich, dass iPadOS und iOS 13 nun auch die Controller der Microsoft Xbox und der Sony Playstation für Spiele akzeptiert und sich über Bluetooth mit diesen Eingabegeräten verbinden wird.

Das Apple-Promo-Video versucht 100 Spiele in 100 Sekunden zu zeigen. Das ist natürlich zu viel und zu schnell, auch für den geübten Sportmoderator. Oder müsste man e-Sport-Moderator sagen?

Zu den vorgestellten Spielen gehören die Titel: Hot Lava, Earth Night, Skate City, Jenny LeClue, LEGO Brawls, Sayonara Wild Hearts, Sonic Racing, Pac-Man Party Royale, Frogger in Toy Town, Shinsekai: Into the Depths und noch weitere. Einfach häufiger schauen.

Apple Arcade wird bei allen Annehmlichkeiten für den Kunden und Gamer auch Auswirkungen auf die Entwicklung von Spielen haben, denn unabhängige Entwickler werden es schwer haben, ihre Kreativität gegen die auch ein bisschen konforme Kultur der großen Studios zu behaupten.

