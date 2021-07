Emoji-Wahnsinn: Diese neue Emojis erwarten dich in iOS 15

Jedes Jahr im Herbst erscheinen Apples neue Betriebssysteme, aber auch zahlreiche neue Emojis. 2021 ist keine Ausnahmen und wird einige Emojis sowie Variationen bekannter Bildzeichen einführen. Passend zum Welt-Emoji-Tag zeigt das Unicode Konsortium die Neuzugänge, die sich jedoch noch in einem Beta-Status befinden. Aktuell liegen die Details zu Unicode 14.0 nämlich lediglich als Entwurf vor, sodass noch nicht endgültig über deren Integration entschieden ist. Dennoch liefern sie einen ungefähren Anhaltspunkt dafür, was wir in diesem Herbst erwarten dürfen.

Mehr klassische Emojis und neue Farbkombinationen

Zuletzt legten die Verantwortlichen in Unicode einen großen Fokus auf die Gleichheit und führte neue Emojis für verschiedene Geschlechter und Hautfarben ein. Dieser allgemeingültige Anspruch setzt sich auch in Unicode 14.0 fort. Darin führt man Hände sowie Handschläge mit mehreren Farblayouts ein. Weiter wird es Personen mit Kronen geben und auch schwangere Männer sowie schwangere Personen sollen hinzukommen, um die Vielfalt zu feiern.

Daneben erwarten uns ebenfalls klassische Emojis in gelb, die neue Posen einnehmen. So dürfen wir uns über ein schmelzendes Gesicht, ein Gesicht mit aufgerissenen Augen und einer Hand über den Mund, ein salutierendes Emoji, ein tränennahes Gesicht sowie weitere Emojis freuen.



Neue Objekte fehlen natürlich nicht. Ein Troll, eine Seerose, ein volles und leeres Vogelnest, Bohnen, eine Milchkanne, eine Rutsche, ein Ausweis, eine Röntgen-Aufnahme und diverse weitere Gegenstände und Objekte werden für Unicode 14.0 erwartet. Es ist davon auszugehen, dass mit der neuen Version mehr als 100 neue Emojis eingeführt werden, wobei verschiedene Farbausführungen einberechnet sind.

Noch werden die neuen Emojis von Emojipedia als Entwurf behandelt, aber in der Regel übernimmt das Unicode Konsortium nahezu alle in das Update. Eine offizielle Enthüllung erfolgt im September.

