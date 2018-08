08.08.2018 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In der vergangenen Woche erlöst Apple deutsche Nutzer endlich von der Ungewissheit und kündigte einen baldigen Start von Apple Pay in Deutschland an. Während wir uns noch „einen Augenblick“ gedulden müssen, sind uns die Amerikaner noch einen weiteren Schritt voraus. Denn nur dort ist derzeitig Apple Pay Cash verfügbar und macht damit das Senden von Geld unter Freunden deutlich einfacher. Apple bewirbt das Feature aktuell mit einem neuen Spot.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Apple Pay auch in Deutschland erscheint. Apple kündigte den Dienst für dieses Jahr an. Wobei dieser mit einer Einschränkung erscheinen wird, wie man sie schon aus anderen „Apple Pay“-Ländern kennt. Denn aktuell wird Apple Pay Cash nur in den USA angeboten und auch fleißig beworben.

Ein neuer Werbespot nimmt daher den üblichen „Tanz um die Rechnung“ auf die Schippe. Dabei waren Freunde gemeinsam essen. Einer von Ihnen wollte die Rechnung übernehmen und bestand natürlich darauf. Der andere war natürlich nicht einverstanden und schicke das Geld per iMessage. Daraus folgt dann ein stetiges Hin und Her zwischen den beiden. Es ist nicht der erste Spot, der Apple Pay Cash bewirbt. Bereits zuvor gab es einige interessante und witzige Videos, die Apple via Instagram und YouTube veröffentlichte.

Die Funktion ist erst seit wenigen Monaten (iOS 11.2) in den USA verfügbar und erlaubt das schnelle Überweisen von Geld an einen Freund. Damit ähnelt es natürlich PayPal, kann aber im Gegensatz dazu direkt in iMessage verschickt und via integrierter Wallet-App verwaltet werden. Allerdings kann hier nur zwischen zwei Apple-Nutzern Geld transferiert werden. Daneben besteht die Frage, ob demnächst auch weitere Länder die Erweiterung erhalten und somit vielleicht bald auch deutsche Nutzer in den Genuss dieser Funktion kommen, sobald Apple Pay auch hierzulande zur Verfügung steht.

