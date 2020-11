So schaut es im Inneren des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max aus

Das Innenleben vom iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max blieb Profibastlern nicht lange verborgen. Die Reparaturfirma Kaputt.de hat die beiden Smartphone auseinander genommen und gewährte einen Einblick ins Innenleben, wobei da natürlich besonders der Akku interessiert.

Den Bildern nach wird im iPhone 12 Pro Max ein L-förmiger Akku eingesetzt - ganz im Gegensatz zu den anderen iPhone-12-Modellen. Warum das so ist, bleibt vorerst unbekannt.

In das iPhone 12 mini musste Apple die Hardware gewissermaßen hineinquetschen, so eng geht es in dem Gehäuse des kleinsten Smartphones der 12er-Serie zu. Aber auch Apple kann nicht zaubern - und so ist der Akku im iPhone 12 mini wirklich klein. Tests werden zeigen, wie lange dieser Akku in der Realität hält, doch klar ist, dass das kleine Smartphone kein Langläufer sein wird.

Wann die Profibastler von iFixit ihren Teardown veröffentlichen, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird schon eifrig an den Geräten herumgeschraubt, doch diesmal dürfte es, anders als beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro keine Live-Übertragung geben, in der das Zerlegen gezeigt wird.

Das iPhone 12 Mini kostet ab 778,85 Euro, das iPhone 12 Pro Max ab 1.217,50 Euro.

