IPhone SE 2 könnte iPhone 9 heißen

Wird Apple das iPhone SE 2 als iPhone 9 vermarkten, um die Lücke zwischen iPhone 8 und dem iPhone X nachträglich zu schließen? Dieses Gerücht kommt vom japanischen Blog Mac Otakara, das schon öfter richtig gelegen hat.

Bringt Apple aber überhaupt ein iPhone SE 2 auf den Markt? Nach dem Produktionsstopp des iPhone SE war die Hoffnung groß, dass Apple irgendwann einen Nachfolger des kleinen, leichten und preiswerten Geräts auf den Markt bringt, doch 2018 und 2019 passierte bekanntlich nichts. Wir erinnern uns: Das iPhone SE kam im Frühjahr 2016 auf den Markt.

Ob das iPhone SE 2 dann auch wieder ein winziges Display, den Fingerabdruckscanner Touch ID und einen aktuellen SoC erhält, ist natürlich Gegenstand zahlreicher Gerüchte. Mac Otakara berichtet, dass das neue Smartphone ein Display mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll erhält - das iPhone SE war nur 4 Zoll groß.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hatte vor einiger Zeit spekuliert, dass Apple im Jahr 2020 zwischen 20 und 30 Millionen iPhone SE 2 verkaufen könnte. Das iPhone SE 2 soll seinen Informationen nach in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommen. Auch der Barclays-Analyst Blayne Curtis meint, dass Apple das iPhone SE 2 2020 auf den Markt bringen wird - angeblich schon im Februar Analysten raten nicht einfach, sondern haben Hersteller aus der Lieferkette von Apple befragt.

Wollt ihr überhaupt noch ein so kleines iPhone oder ist die Zeit vorbei, in der Smartphones klein waren und problemlos in jede Tasche passten? Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.



