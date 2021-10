So ehrt Apple Steve Jobs zum 10. Todestag

Mittlerweile ist nicht nur Siri zehn Jahre alt, sondern auch Steve Jobs Todestag ist ebenso lang her. Um ihm zu Gedenken teilen nicht nur ehemalige Mitarbeiter Anekdoten über ihn, sondern auch Apple hat die offizielle Website umgestaltet. Dort stellt das kalifornische Unternehmen ein Video über den ehemaligen CEO bereit, das von einem Statement seiner Familie begleitet wird:

Statement der Familie Jobs



Seit einem Jahrzehnt gehen Trauer und Heilung nun schon Hand in Hand.

Unsere Dankbarkeit ist inzwischen genauso groß wie unser Verlust.



Jede:r von uns hat einen eigenen Weg des Trostes gefunden, aber

zusammengekommen sind wir an einem wunderschönen Ort der Liebe

zu Steve und dem, was er uns gelehrt hat.



Von all seinen Gaben war es Steves Kraft als Lehrer, die überdauert hat.

Er lehrte uns, offen für die Schönheit der Welt zu sein, neugierig auf neue

Ideen, um die nächste Ecke zu sehen und vor allem demütig zu bleiben

und sich den Geist eines Anfängers zu bewahren.



Es gibt viele Dinge, die wir immer noch durch seine Augen sehen, aber er

lehrte uns auch, selbst zu schauen. Er gab uns Ausrüstung für das Leben

und sie hat uns gut gedient.



Eine unserer größten Quellen des Trostes war und ist die Assoziation

von Steve mit Schönheit. Der Anblick von etwas Schönem – ein Hügel mit

Bäumen oder ein gut gemachtes Objekt – erinnert uns an seinen Geist.

Selbst in seinen Jahren des Leidens hat er nie den Glauben an die

Schönheit des Lebens verloren.



Erinnerung ist nicht genug für das, was in unseren Herzen ist: Wir

vermissen ihn zutiefst. Wir waren gesegnet, ihn als Ehemann und Vater

zu haben.