17.10.2018 - 21:49 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Skydio R1 Drohne)

Die Drohne Skydio R1, die in Apple Stores verkauft wird, kann jetzt über Apple Watch gesteuert werden. Anfang des Jahres stellte der Hersteller die R1 vor, die sich vor allem durch einen besonders guten Gelände-Erkennungsmodus hervortut.

Die R1 wurde als völlig autonome Drohne entwickelt, die in der Lage ist, sich selbst zu orientieren und Hinternissen auszuweichen. Bisher wurde die R1 durch das Antippen einiger Tasten in der Skydio iOS-App, doch nun hat der Hersteller auch eine Apple Watch App vorgestellt. Diese erlaubt es, mit wenigen Buttons die Drohne direkt am Handgelenk aus zu dirigieren.

Die Apple-Watch-Benutzeroberfläche bietet Schnellzugriffstasten, mit denen Sie die R1 so einstellen können, dass er Ihnen oder einem Freund folgt. Auch einige Tricks lassen sich so automatisch abrufen. Eine manuelle Steuerung über das Handgelenk gibt es nicht. Wer das will, muss weiterhin die iPhone-App nutzen.

Die R1 erkennt Personen und kann dann so eingestellt werden, dass sie dieser Person folgt und sie filmt. So soll die Drohne als eine Art Action-Cam-Ersatz arbeiten, der den Nutzer bei Wanderungen, Radtouren, oder beim Skifahren begleitet.

Die Apple Watch App bietet kleine Miniaturansichten der Menschen, die sie erkannt hat. Der Anwender kann so einstellen, dass sie dieser Person folgt. Die Krone der Uhr wird verwendet, um die Ausrichtung der Drohne zu verändern..

Die R1 ist verfügt über Funktionen zur Kollisionsvermeidung: Das Fluggerät rumkurvt sogar Bäume. Die Drohne ist mit 13 Kameras, die es ihr erlaubt, in alle Richtungen zu sehen und Objekte wie Bäume, Menschen, Autos und mehr zu identifizieren. Anhand dieser Informationen entscheidet die Elektronik, was zu tun und was es zu vermeiden gilt.

Zurück zu den eingangs erwähnten Tricks, die über die Watch-App abgerufen werden können. Der Boomerang-Aufnahmemodus sorgt dafür, dass die Drohne vorwärts und rückwärts fliegt, während sie filmt. Mit dem Raketen-Trick fliegt sie schnell nach oben, während sie nach unten filmt.

Die Skydio R1 ist mit rund 2000 US-Dollar allerdings sehr teuer.

