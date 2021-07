Apple meldet Rekordergebnis und 36 Prozent Plus im Jahresvergleich

Apple hat einen Gewinn pro Aktie von 1,30 US-Dollar erzielt - insgesamt sind es 21,74 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Apple einen Umsatz von 59,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 11,25 Milliarden US-Dollar erzielt. Das war mitten in der Pandemie.

Apples Finanzchef Luca Maestri sagte zu den erfreulichen Zahlen: “Unsere operative Rekordleistung im Juni-Quartal beinhaltete neue Umsatzrekorde in jedem unserer geografischen Segmente, zweistelliges Wachstum in jeder unserer Produktkategorien und ein neues Allzeithoch für unsere installierte Basis aktiver Geräte“.

“Wir erwirtschafteten einen operativen Cashflow von 21 Milliarden US-Dollar, schütteten im Berichtsquartal fast 29 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre aus und tätigten weiterhin bedeutende Investitionen in unserem gesamten Unternehmen.“

Apple gibt zwar keine Stückzahlen von verkauften Geräten mehr an, schlüsselt aber auf, wie sich die Umsätze und das Umsatzwachstum pro Gerätekategorie verteilt haben.

Apple hat im dritten Quartal 39,57 Milliarden US-Dollar mit dem iPhone gemacht, was einem Plus von 49,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Plus bei Macs liegt bei 16,38 Prozent und das beim iPad um 12 Prozent höher gegenüber dem Vorjahr.

Mit Wearables, Home und Zubehör wurde 36,12 Prozent mehr Umsatz erzielt und mit Dienstleistungen ein Plus von 32,90% im Jahresvergleich erwirtschaftet.

Haben wir hier eigentlich auch Apple-Aktionäre?

