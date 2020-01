Dritte Beta von macOS Catalina 10.15.3 erschienen

Apple hatte vor mehr als einem Monat macOS Catalina 10.15.2 veröffentlicht und arbeitet jetzt an macOS Catalina 10.15.3. Vor der Veröffentlichung findet wie üblich eine Betaphase statt, in der registrierte Entwickler aber auch andere Tester das Betriebssystem nach Herzenslust ausprobieren und an Apple Fehler melden können.

Wie üblich hat Apple keine Release-Notes für die Beta veröffentlicht, so dass die üblichen Leistungsverbesserungen und Bugfixes Bestandteil des Updates sein dürften.

In der Beta 2 wurde zudem ein neuer Pro-Modus entdeckt, der aber noch nicht aktiv über die Benutzeroberfläche zu aktivieren ist. In einem Code-Fragment befindet sich ein Hinweis, dass dieser Pro-Modus den Betrieb beschleunigt, aber gleichzeitig den Akku stärker beansprucht und auch die Lüfter höher drehen lässt, wodurch der Mac lauter wird. Es dürfte sich aber nicht um eine Übertaktung des Prozessors handeln sondern vielmehr um einen Volllast-Betrieb.

Das Update kann wie immer nur auf registrierten Macs installiert werden. Dazu muss sich der Nutzer anmelden und dann ein Zertifikat auf dem Rechner installieren. Erst so wird im Software-Aktualisierungsbereich die Beta überhaupt erst angezeigt.

Ein Wort der Warnung vor der Beta von macOS Catalina

Wie üblich ist die Installation einer Beta-Version eines Betriebssystems mit Risiken behaftet. So kann bestehende Software nicht mehr funktionieren - in seltenen Fällen kann es auch zu Datenverlusten und Inkompatibilitäten kommen. Wir raten deshalb zumindest vorher ein Backup anzulegen - am Besten sollten Betas aber nicht auf Produktivmaschinen installiert werden.

