Zum Mitsingen: Songtexte in iOS 13 und macOS Catalina

Songtexte waren traditionell eine eher vernachlässigte Funktion von iTunes: Apple stellte lange zwar ein Eingabefeld für die Texte zur Verfügung, aber keine eigene Songtextsuche – und die Texte ließen sich ohne eine Dritt-App auch nicht parallel zum aktuellen Song anzeigen.

Unerwartet kam daher die Ankündigung eines neuen „Liedtexterlebnisses“ für iOS 13 und macOS Catalina. Beim ersten Start der Musik-App verspricht Apple Liedtexte, die „mit der Musik zeitsynchron sind“. Die zeitsynchrone Anzeige der Liedtexte nimmt dabei den Platz der alten Songtextanzeige ein, die Texte stellt Apple zur Verfügung – so Apple sie denn in der Datenbank hat. Ist dies nicht der Fall, gibt es immer noch die Option, am Mac einen eigenen Liedtext einzugeben. Dieser wird auch auf die iOS-Geräte synchronisiert, aber die zeitsynchrone Anzeige ist dann nicht verfügbar.

Es gibt aber noch weitere Unterschiede zwischen der zeitsynchronen Anzeige und der alten Songtextanzeige beziehungsweise eigenen Songtexten: Die Schrift ist bei den zeitsynchronen Texten deutlich größer und damit leichter aus der Entfernung zu lesen. Zusätzlich wird der Songtext in kleinere Blöcke eingeteilt.

Apple-Songtexte vs. Karaoke?

Diese Unterteilung hat ihren Zweck, denn anders als eine Karaoke-Maschine funktioniert die zeitsynchrone Anzeige nicht auf Buchstaben- oder Wortbasis, sondern hebt die Zeile hervor, um dann kurz vor Beginn der nächsten Zeile umzuspringen. Die Songtextanzeige ist aber auch geeignet, um zu einer bestimmten Stelle im Song zu springen: Einfach auf die Zeile tippen und die Wiedergabe wird dort fortgesetzt.

Apple hat sich nicht dazu geäußert, wie die zeitsynchronen Songtexte erstellt werden. Im Test klappte die Anzeige sowohl mit westlichen Songs als auch mit japanischer und koreanischer Pop-Musik sehr gut. Bei einigen Neuerscheinungen via Apple Music gibt es Songtexte, die noch nicht zeitsynchron sind. Ein Ärgernis bleiben fehlerhafte Songtexte. Hier bleibt nur, Apple entsprechendes Feedback zu schicken.

