10.04.2019 - 18:17 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Allein der Gedanke an einen Wechsel von einem Android-Smartphone zum iPhone (oder anders herum) verursacht Bauchschmerzen. Das wird kompliziert, langwierig und im Zweifel verliere ich im Zuge einer Übertragung wichtige Inhalte. Wie mache ich das überhaupt? Berechtigte Fragen, auf die die Firma Wondershare mit dr.fone eine wunderbar einfache Lösung parat hat. Mit diesem Programm migrieren Sie mit wenigen Schritten und in wenigen Minuten Ihre Smartphone-Inhalte.

Um es vorweg zu nehmen: Mit dr.fone können Sie auch problemlos Daten von einem iPhone auf ein anderes übertragen. Die Kernkompetenz liegt hier ganz generell in dem Verschieben von Daten, ob zwischen unterschiedlichen oder gleichen Betriebssystemen und Gerätetypen. Mit dr.fone kopieren Sie sprichwörtlich mit nur wenigen Klicks die Inhalte eines Handys auf ein anderes. Kontakte, Textnachrichten, Fotos, Videos, Musik und viele andere Dateitypen.

Weitreichende Kompatibilität

Die Angaben des Entwicklers sind durchaus beeindruckend. Der reibungslose Wechsel soll zwischen mehr als 6.000 Smartphones und Tablets möglich sein, einschließlich der populärsten Marken wie Apple, Samsung, Huawei, Oppo, Sony, HTC, Google, LG, Motorola, Xiaomi oder ZTE. Der Vertragspartner spielt bei dem Übergang keine Rolle. Auch werden keine Informationen überschrieben und nichts wird in einer Software oder einer Cloud gespeichert, hier werden lediglich die Ihnen bekannten und wichtigen Inhalte von einem auf das andere Geräte transferiert.

Die Schritte

Was einfach klingt, ist es tatsächlich. Nicht einmal besonders viel Zeit müssen Sie für die Migration erübrigen. Als Erstes laden und installieren Sie die Klon-Software auf Ihrem Computer. Wenn Sie dr.fone öffnen, erscheint ein Fenster mit verschiedenen sehr aufgeräumt präsentierten Optionen. Als erstes wählen Sie die Rubrik Switch aus. Anschließend verbinden Sie sowohl das Ausgangsgerät mit dem Rechner als auch das Zielgerät. Im dritten Schritt wählen Sie aus dem erscheinenden Fenster in der Liste schlicht all jene Daten aus, die Sie kopieren und übertragen möchten, und starten dann den Prozess mit nur einem Klick auf den „Kopieren“-Befehl. Selbst Notizen, Lesezeichen und die Anrufliste sind unter den Daten, die Sie mitnehmen können. Im Gegensatz zur Installation von neuen Betriebssystemen dauert der folgende Vorgang der Übertragung nur wenige Minuten, je nachdem, wie viele Daten Sie transferieren. In der Regel sollte alles nach einer Tasse Kaffee abgeschlossen sein. Im äußersten Fall kann die gesamte Aktion knapp eine halbe Stunde dauern, meist ist alles deutlich kürzer übertragen. Aus Gründen der Effizienz sollten Sie während des Kopiervorgangs die Geräte mit dem Computer verbunden lassen.

Wollen Sie die bisherigen Daten auf dem Zieltelefon vor dem Kopieren löschen, können Sie auch dies mit einem entsprechenden Befehl vorab durchführen. In einem Fenster, das während der Übertragung geöffnet bleibt, sehen Sie den Fortschritt und jede Datei, die erfolgreich übermittelt wurde.

Dr.fone können Sie auf der Seite von Wondershare für 35,99 € kaufen.

