Wenn Sie ein Dokument per E-Mail geschickt bekommen, das Sie unterschreiben sollen, dann lohnt es sich natürlich diese am iPhone oder iPad zu öffnen. Dort können Sie mit dem Finger oder dem Apple Pencil schnell Ihre Unterschrift setzen. Aber auch am Mac ist dies bereits seit langer Zeit relativ unkompliziert möglich und wird ab macOS Catalina nochmals besser, da Apple die Vorschau-App mit einer netten Erweiterung bedenkt.

In macOS erlaubt Ihnen Apple in der Vorschau-App über die Werkzeugleiste Unterschriften in Bilder und Dokumente einzufügen. Bislang gibt man Ihnen gleich zwei Möglichkeiten, um Ihre Unterschrift in der App zu sichern. Sie können etwa eine Unterschrift auf ein weißes Papierblatt schreiben und diese über die integrierte Kamera „einscannen“. Alternativ dazu können Sie aber auch mit dem Finger auf dem Trackpad zeichnen. Letztere Variante ist zwar schon sehr gut, aber leider hat nicht jeder Mac-Nutzer auch ein Trackpad zur Hand. Wahrscheinlicher ist es daher, dass der Nutzer auch ein iPhone oder iPad besitzt. Dies dachte sich wohl auch Apple für die neueste Erweiterung.

Vorschau-App mit kleiner aber nützlicher Erweiterung

Zusammen mit iOS 13 und iPadOS wird macOS Catalina erstmals auch die Unterschrift via iPhone oder iPad unterstützen. Auf dem iPad kann dann sogar der Apple Pencil für das bestmögliche Ergebnis verwendet werden. Dazu integrierte Apple in der Vorschau-App unter „Werkzeuge > Anmerken > Signatur > Unterschriften verwalten“ die neue Option für iPhone und iPad. Hier wählen Sie einfach Ihr Gerät aus der Geräteliste aus und schon wird dort eine neue Ansicht für Unterschriften geöffnet. Unterschreiben Sie nun mit dem Finger oder dem Apple Pencil und speichern Sie die Unterschrift. Diese wird dann sofort auf den Mac übertragen und kann in der Vorschau-App jederzeit wieder verwendet werden.

