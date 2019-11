Disney+: Inoffizielle App mit Bild-in-Bild-Feature und mehr

Offiziell startet Disney+ in Deutschland sowie weiteren Ländern erst am 31. März 2020. Hiesige Nutzer müssen sich also noch einige Zeit gedulden, bis Sie in den Genuss von The Mandalorian sowie anderen exklusiven Disney-Inhalten kommen. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Wir werden mehr Inhalte, mehr Features und vermutlich einen reibungsloseren Start erhalten als dies in den USA der Fall ist. Dort fehlten von Netflix und Co. bekannte Features, die man nun stückweise nachreicht. Den Anfang macht dabei die „Weiterschauen“-Funktion. Diese kleine Hilfe fügte Disney nun hinzu und erlaubt den Nutzern einen schnelleren Einstieg in angefangene Inhalte wie etwa Serien.

Clicker for Disney+: Inoffizielle App für den Mac

Zusätzlich fehlt es noch an Apps für verschiedene Geräte wie den Mac. Glücklicherweise gibt es findige Entwickler, die das Problem zügig beheben konnten. So steht ab sofort „Clicker for Disney+“ auf der Website von dbk Labs zum kostenlosen Download bereit. Später soll die Anwendung etwa fünf US-Dollar kosten.

Wie schon die Anwendungen für Netflix, Hulu und YouTube TV bestich die neue App durch zahlreiche Funktionen und macht die Ansicht im Browser überflüssig. Sie können sie direkt aus dem Dock herausstarten und erhalten praktische Features wie die Bild-in-Bild-Unterstützung, die automatische Fortsetzung des zuletzt wiedergegebenen Videos sowie einen Vollbildmodus.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - Schwarz 822,21€

Mehr zu diesen Themen: