Diskussion: Wer sollte den Apple App Store kontrollieren

Die Kontrolle von Apple über den App Store sei nicht mehr nachhaltig. Die restriktive Politik von Cupertino verdeutlicht die Notwendigkeit einer Regulierung, schreibt Tech Crunch und stößt damit eine Diskussion an, die sich verselbständigen könnte. Denn in Hongkong folgt Apple den Direktiven aus Peking. Im letzten Transparenzbericht von Apple sind für das zweite Halbjahr im vergangenen Jahr mehr als 500 Apps in China aus dem Angebot genommen worden – stets auf Geheiß von Regierungsbehörden.

Auf Seiten von Apple ist der App Store essentiell, denn mit jedem Download und jedem In-App-Kauf verdient Apple seine Prozente. Durch Angebote für Apple Arcade und Apple News-Plus wird Apple zum Gatekeeper für Spieleentwickler und Qualitätsmedien. Die Endstufe ist Apple TV+, mit dem sich Apple seine eigene Einschaltquote schafft.

Oder wie Apple formuliert: Für Kunden soll [der App Store] ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort sein, um Apps zu entdecken und zu laden – und für alle Entwickler eine großartige wirtschaftliche Chance.

Einerseits ist Apple selbst eine Marktmacht, die iPhone-Nutzer an sich bindet. Zum anderen weckt dieser Markt Begehrlichkeiten. Doch wer soll über die Regeln auf dem Marktplatz der iPhone-Apps wachen, wenn Apple mit dem Angebot Politik macht?

Der Datenschutz, wenn Apps tricksen und den Nutzer ausspionieren oder tracken?

Der Verbraucherschutz, weil Apple den Zugang kontrolliert?

Der Jugendschutz, weil man in Apple Arcade eine große Spiele-Konsole sehen kann?

