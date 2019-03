Arbeiten Sie in einem Unternehmen, dessen administrative Abläufe, dessen Vertrieb, dessen komplettes Innenleben bereits digitalisiert wurde? Hat sich Ihre Arbeit dadurch verbessert? Gibt es neue Soft- und Hardware oder neue Regeln? All das bringt eine sogenannte digitale Transformation mit sich und sie ist für Firmen, egal welcher Größe, nahezu unausweichlich, soll sie auf mittelere und schon gar auf lange Sicht mit der Konkurrenz mithalten. Wir zeigen in unserer Online-Serie, welche Gründe für eine Digitalisierung sprechen, welche Voraussetzungen es braucht, welche Software hilft und wo Sie Unterstützung erhalten. Anfangen wollen wir mit ein paar Zahlen.