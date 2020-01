Mit diesem Werkzeug überprüfen Sie Ihre Facebook-Aktivitäten außerhalb von Facebook

Was sind Aktivitäten außerhalb von Facebook? Aktivitäten außerhalb von Facebook umfassen Informationen, die Unternehmen und Organisationen über deine Interaktionen mit dem Unternehmen teilen. Interaktionen sind z. B. der Besuch der Website oder die Anmeldung bei einer App des Unternehmens über Facebook. Kundenlisten, die Unternehmen verwenden, um einer bestimmten Kundengruppe relevante Werbung zu zeigen, zählen nicht zu Aktivitäten außerhalb von Facebook. Wie hat Facebook Informationen zu deinen Aktivitäten erhalten? Wenn du eine Website besuchst oder eine App verwendest, können die entsprechenden Unternehmen oder Organisationen mithilfe unserer Business-Tools Informationen zu deinen Aktivitäten mit uns teilen. Wir verwenden diese Informationen, um Facebook für dich zu personalisieren und dir beispielsweise relevante Werbung zu zeigen. Die Unternehmen und Organisationen sind dazu verpflichtet, Nutzer darauf hinzuweisen, bevor sie unsere Business-Tools nutzen.

So überprüfen Sie Ihre Aktivitäten außerhalb von Facebook

Rufen Sie in einem Webbrowser die Desktop-Seite von Facebook auf. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie oben rechts auf „Pfeil nach unten“-Symbol und wählen „Einstellungen“ aus. In der Seitenleiste klicken Sie nun auf „Deine Facebook-Informationen“ und finden dann alle notwendigen Informationen in „Deine Aktivitäten außerhalb von Facebook“. Alternativ besuchen Sie den Link www.facebook.com/off_facebook_activity

Hier erhalten Sie nun die Möglichkeit Ihre Aktivitäten zu verwalten, den Verlauf zu entfernen, Details zu den Zugriffen zu erhalten und Einstellungen für künftige Zugriffe vorzunehmen. Daneben gibt Ihnen Facebook weitere Informationen zu den sichtbaren Inhalten auf einer Sonderseite.

Mehr zu diesen Themen: