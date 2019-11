HomeKit in iOS 13: Diese Kameras und Router nutzen die neuesten Sicherheitsfeatures

Sicherheitskamera mit mehr Datensicherheit

Seit einiger Zeit unterstützt diverse Kameras innerhalb von HomeKit, sodass Sie per Widget oder App auf diese zugreifen oder Sie in einen Automation einbinden können. Mit iOS 13.2 führte Apple nun ein auf der WWDC versprochenes Feature ein: HomeKit Secure Video. Laut Apple wird das Bildmaterial Ende-zu-Ende verschlüsselt und bei Bedarf in iCloud gesichert. Zudem erfolgt die Analyse lokal auf einem iPad oder HomePod im Heimnetzwerk, sodass die Kameradaten Ihr Haus nicht verlassen. Zu den ersten Geräten, die HomeKit Secure Video unterstützen, gehören etwa Logitechs Circle 2, Arlo Baby sowie die eufyCam 2. Weitere Geräte listet Apple auf einer Sonderseite.

Router auch per Siri steuern

Nicht weniger interessant ist der Umstand, dass Apple auch Router zu HomeKit hinzufügte. Apple zufolge sind kompatible Router dazu in der Lage Ihr Smart Home besser zu schützen. Dazu sollen Sie via Home-App festlegen können, welche Dienste andere HomeKit-Geräte verwenden dürfen und welche Geräte Zugriff auf das Internet erhalten, sodass Sie etwa Sicherheitskameras oder Türschlösser abschirmen können. Daneben soll es möglich sein, dass Sie etwa via Siri ein Gäste-WLAN aktivieren oder beispielsweise „Pausenzeiten“ festlegen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Router in das heimische Setup einfügen werden und ob sie auch mit Automationen oder Kurzbefehlen verwendbar sind. Laut Apples Sonderseite werden in Kürze die Modelle eero, eero Pro und Linksys Velop Mesh Wi-Fi System, Tri-Band per Update HomeKit-kompatibel.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 821,00€

Mehr zu diesen Themen: