Apple-Prozessoren: Deshalb kehrt Apple Intel den Rücken

Es kündigte sich schon länger an. Apple wird Macs ab Ende 2020 schrittweise auf eigene Prozessor-Technologien umstellen. Bereits Ende letzten Jahres gab ein Experte bekannt, dass Apples iPhone- und iPad-Chips mittlerweile so stark sind, dass sie problemlos ein MacBook oder gar Mac Pro befeuern könnten. Un Apple wagt es tatsächlich. Wie man auf der WWDC 2020 bekannt gab, will man sofort Entwickler erste Kits bereitstellen und dann über zwei Jahre hinweg die Umstellung vornehmen.

Wieso wechselt Apple von Intel?

Schon länger gibt es Spannungen zwischen Apple und Intel, weil der Chiphersteller Deadlines nicht einhalten kann und die Qualität nicht den Erwartungen entspricht. Dies gilt wohl nicht nur für die Modems, die man während des Rechtsstreits mit Qualcomm erhielt, als auch verfehlte Ziele bei der Bereitstellung von 5G-Modems.

Eine ehemaliger Mitarbeiter äußert sich zu den Problemen

Der ehemalige Intel-Ingenieur François Piednoël sprach mit der Website PC Gamer und nannte einige gute Gründe für Apple, zukünftig auf eigene Prozessoren zu setzen. Ihm zufolge löste Intel mit Skylake bei Apple keine Jubelstürme aus, da man sehr mit der Qualität der Architektur kämpfte.

Laut dem Ingenieur war diese „abnormal schlecht“, sodass Apple maßgeblich daran beteiligt war, dass die Chips überhaupt zustande kamen. Wie Piednoël ausführt, ist es nicht gut, wenn ein Kunde wie Apple in einem Produkt genauso viele Fehler findet wie du selbst. Das kann kein Anspruch für ein Unternehmen sein, dass den Bereich anführen möchte. Es wundert ihn daher nur wenig, dass die Skylake-Generation für Apple ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein muss, um sich schneller als gedacht zu den eigenen Mac-Prozessoren zu bekennen.

Interessant ist allerdings der Umstand, dass Intel trotz des Rückschlags an der Zusammenarbeit mit Apple festhält und auch für zukünftige Projekte bereitsteht. Apples Craig Federighi kündigte zudem an, dass man noch einige Macs mit Intel-Prozessoren „in der Pipeline“ hat, bevor man über die kommenden zwei Jahre hinweg stückweise die Macs auf Apple Prozessoren umstellt.