12.03.2019 - 14:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.03.2019 - 14:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit iOS 12 lieferte Apple vor allem ein deutlich stabileres System ab, das gerade für ältere Geräte ordentlich optimiert ist. Dadurch blieben die großen neuen Funktionen für iPhone und iPad aus. Erst mit iOS 13 soll Apple wieder deutlich mehr Features einführen. Ein Kandidat für ein Update ist zum Beispiel die Nachrichten-App, die zuletzt ein umfangreiches Update mit iOS 10 im Herbst 2016 erhalten hat. Was sollte geändert werden?

iOS 10 brachte viel Veränderung in die Nachrichten-App. Apple gestattet es Entwicklern erstmals App-Erweiterungen zu integrieren oder Sticker zu erstellen. Daneben führt man handschriftliche Nachrichten, Digital Touch, Linkvorschauen sowie die Wiedergabe von YouTube-Videos ein. Allerdings gibt es noch immer Nachholebedarf gegenüber Apps wie WhatsApp, Telegram und der Nachrichten-App auf Android-Geräten.

Mehr Individualität

Im Gegensatz zu Googles Betriebssystem lässt Apple grundsätzlich nur wenige Anpassungen zu. Dies wird auch in der Nachrichten-App sichtbar. Während andere Anbieter Hintergründe, Textstile, Schriftarten und andere individuelle Anpassungen zulassen, bleibt Apple bisher eher konservativ. Diese Haltung sollte sich jedoch schnellstens ändern, um der Konkurrenz nicht das Feld zu überlassen. Bereits Hintergrundbilder und anpassbare Farben könnten wahre Wunder bewirken.

Chats mit mehr Extras

Mit Apps und Sticker ging Apple 2016 schon den richtigen Weg und war fast schon Vorreiter in dieser Hinsicht. Mittlerweile sind etwa die Sticker nicht mehr aus Messaging-Apps wegzudenken. Mit Animojis und Memojis peppte Apple die Nachrichten-App weiter auf, aber blieb dafür in andere Hinsicht hinter Telegram zurück. Apple könnte hier die geheimen Chats sowie die sich selbst zerstörenden Nachrichten übernehmen, die auch Snapchat große Beliebtheit einbrachten.

Als genauso praktisch könnten sich terminierbare Nachrichten erweisen, die auf vielen Android-Geräten schon lange möglich sind. Sie können so eine Nachricht vorschreiben und diese zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch abschicken lassen. Möchten Sie beispielsweise jemanden Schlag Mitternacht zum Geburtstag gratulieren, können Sie die Nachricht einfach vorschreiben und mit der entsprechenden Zeit versehen.

Daneben sollte auch die Möglichkeit eingeführt werden, dass einzelne Nachrichten markiert werden und in einer separaten Übersicht später abgerufen werden können, wie man es beispielsweise von WhatsApp kennt.

Eine weitere Funktion, die Apple von Android übernehmen könnte, ist die Kennzeichnung „Dringend“, die über einen langen Druck auf „Senden“ vorgenommen werden kann. Beispielsweise könnten so nicht nur mehrfache Anrufe sowie Favoriten den „Nicht Stören“-Modus umgehen, sondern auch eingehende Nachrichten. Alternativ dazu könnte auch eine Kombination aus freigegebenen Kontaktgruppen und „Dringend“ verwendet werden. Aktuell gibt es zwar schon eine ähnliche Funktion, aber diese beinhaltet den Versand einer Nachricht mit dem Wort „Dringend“, was alles andere als selbstverständlich ist.

Gruppenchats benötigen mehr „Liebe“

Wie in jeder guten Chat-App lassen sich auch in Nachrichten Gruppen erstellen. Allerdings vermisst man hier allerlei Optionen, die man in anderen Apps liebgewonnen hat. Dazu gehören beispielsweise Administrationsrechte, sodass nur der Gründer oder ausgewählte Mitglieder neue Teilnehmer einladen dürfen oder Störenfriede entfernen können. Mit dem Einladen gibt es einen weitere Punkt, der fehlt: Einladungslinks. Diese vereinfachen den Einladungsprozess ungemein, wenn es sich um größere Gruppen handelt.

Ist die Gruppe groß, dann nimmt oft auch die Frequenz der Nachrichten zu. Hier fehlt es ebenfalls an einer Option, die die Benachrichtigungen für gewisse Zeit stummschaltet. Für mehr Übersicht könnte auch Verlinkungssystem für Unternehmen sorgen. In Telegram wurde diese mit entsprechenden Hashtags gelöst. Ein Tipp darauf könnte alle Nachrichten der Gruppe zum jeweiligen Thema anzeigen und vereinfacht damit die Nachverfolgung der Konversation.

Im Zusammenhang mit Gruppen könnte Apple auch weitere Funktionen einführen, die bisher Drittanbieter-Erweiterungen benötigen. Es wäre beispielsweise sehr praktisch, wenn sich Umfragen auch ohne zusätzliche App erstellen ließen.

Erst kürzlich führte Apple Business-Chats ein, die Unternehmen die Kommunikation mit Kunden erleichtern soll, um etwa Supportfragen zu klären. Jedoch hat es Apple gleichzeitig versäumt Broadcast-Listen einzuführen, die bereits innerhalb von WhatsApp von allerlei Websites und Diensten verwendet werden, um Nutzer über Neuigkeiten zu informieren.

Viele der Ideen sind nicht neu oder für jedermann gleichmaßen aufregend und wichtig, aber Apple könnte mit der Umsetzung praktische Funktionen bereitstellen, die sich in anderen Apps bereits bewährt haben. Ob Apple in iOS 13 ein großes Update für die Nachrichten-App vorstellen wird, ist ungewiss, da Apple stets nur eine kleine App-Auswahl mit größeren Neuerungen bedenkt, während andere Apps nur marginale Änderungen erhalten.

Anzeige