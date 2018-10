USA in Angst, dass Donald Trumps iPhone abgehört wird? (Bild: CC0)

Deshalb ist Trumps iPhone Staatsfeind Nummer 1. US-Präsident Donald Trump hat Phasen, in denen er gerne Dinge kritisiert. Auch Apple gehörte schon zu den Opfer seiner öffentlichen Äußerungen. Trotzdem nutzt er weiterhin privat wie beruflich ein iPhone. Tatsächlich verwendet der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sogar drei, wie jetzt ein Enthüllungsbericht der New York Times dokumentiert. Den kanzelte Trump allerdings bereits als „soooo falsch“ ab.

Tut er’s oder tut er es nicht? Die New York Times behauptet, dass Donald J. Trump regelmäßig alte Freunde von einem iPhone aus anruft, um mit ihnen über Gott und die Welt zu sprechen. Das weist der US-Präsident entschieden zurück. Natürlich.

2 + 1 = Alarmstufe Trump

Dem Bericht zufolge setzt Trump gleich drei iPhones ein. Zwei seien offizielle Geräte, die von Spezialisten der Nachrichtendienste entsprechend präpariert wurden, damit sie auch in dem sensiblen Umfeld der höchsten US-Politik Einsatz finden können. Eines nutzt Trump zum Twittern, ein anderes für offizielle Anrufe.

Ein weiteres allerdings sei das private Gerät Trumps. Damit riefe er immer wieder alte Freunde an und führe Privatgespräche. Es wurde nicht präpariert und deshalb würde es – der NY Times zufolge – mindestens von Nachrichtenbehörden aus China und Russland abgehört. Das hätten auch „Offizielle“ zu Protokoll gegeben.

Der sture Donald?

Versuche, den Präsidenten dazu zu bewegen, die Geräte weniger oft zu verwenden, seien fehlgeschlagen. Trotzdem werde er zuletzt gezwungen, offizielle Gespräche ausschließlich über sichere Leitungen zu führen.

Bei seinen privaten Gesprächen bangen Mitarbeiter nur, er möge keine sicherheitsrelevanten Dinge ausplaudern, die dann in die falschen Hände gespielt werden.

Will China Trump manipulieren?

Die Sorge unter ehemaligen und aktuellen „Offiziellen“ sei groß. China werte die abgehörten Gespräche aus und wolle Strategien entwickeln, Donald Trump zu manipulieren. Für welche Argumente ist Trump besonders empfänglich, auf welche Personen hört er besonders – diese und weitere Erkenntnisse soll die chinesische Administration dann einsetzen, um ihren Willen beim US-Präsidenten durchzusetzen, auch um eine weitere Eskalation eines Handelskriegs zu vermeiden.

Bis hierhin hört sich das alles an wie aus einem Krimi. Doch auch der Rest des New-York-Times-Berichts bringt zwar viele Details ans Licht. Echte Belege für die Behauptungen präsentiert er leider nicht. So steht am Ende das eine Wort gegen das andere.

