15.10.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Dell UltraSharp 49 (Bild: Dell)

Dell hat mit dem UltraSharp 49 ein gewölbtes Display mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln vorgestellt. Das extrem breite Display mit einem Seitenverhältnis von 32:9 ersetzt zwei nebeneinander stehende Monitore.

Wer es ganz breit will, kommt um den Dell UltraSharp 49 Curved Monitor wohl derzeit nicht herum. Das 49 Zoll große Monsterdisplay mit einer großen Oberfläche und mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln bei 60 Hertz sorgt dafür, dass Nutzer, die sonst zwei Displays nebeneinander stellen müssen, nahtlos mit einem einzigen Anzeigegerät arbeiten können. Der Hersteller verbaut ein IPS-Panel, das 336,96 mm x 1198,08 mm misst.

Das Display verfügt über eine Picture-by-Picture-Funktion zum Einspielen von zwei Quellen über zwei Eingänge. Ein eingebauter USB-Umschalter für Tastatur und Maus hilft, Schreibtischchaos zu reduzieren. Verwender mehrere PCs können so eine einzige Maus-Tastaturkombination an mehreren Rechnern betreiben und müssen diese am Display nur umschalten. Auf diese Weise kann der Anwender auch das Bild zwischen zwei Rechnern wechseln.

Das Panel gibt 99 Prozent des sRGB-Farbraums wieder. Das Kontrastverhältnis beträgt 1000:1 und der Betrachtungswinkel 178 Grad. Das IPS-Panel mit Blendschutzbeschichtung hat eine normale Reaktionszeit von 8 Millisekunden und bewältigt den Grau-zu-Grau-Wechsel in 5 Millisekunden.

Der DellSharp 39 wird über ein einziges USB-C-Kabel mit dem Rechner verbunden und kann weitere Geräte, die über USB-C angeschlossen sind, mit maximal 90 Watt aufladen. Die weiteren Anschlüsse umfassen zweimal HDMI 2.0 (HDCP 2.2), einmal Displayport 1.4 (HDCP 2.2) sowie fünfmal USB 3.0. Mit Standfuß wiegt das Display 17,2 Kilogramm.

Das Dell-Display soll in den USA ab dem 26. Oktober 2018 erhältlich sein und kostet dort rund 1.700 US-Dollar. Im Dell-Webshop ist das Gerät bisher noch nicht gelistet. Angaben zum Deutschlandstart oder dem Euro-Preis stehen noch aus.

