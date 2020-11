So kannst du Windows-Apps auch auf M1-Macs nutzen

CrossOver dürfte einigen Mac-Besitzern schon ein Begriff sein, denn die Software erlaubt es schon länger, Windows-Anwendungen auf dem Mac auszuführen – ohne Windows, denn die Aufrufe der Anwendungen werden in entsprechende Mac-Aufrufe übersetzt. Das funktioniert mit hunderten Anwendungen und Spielen, CodeWeavers führt eine Kompatibilitätsliste mit getesteter Software. Die Software basiert auf dem freien Wine-Projekt und ist keine Virtualisierungssoftware wie Parallels.

Daher greift hier auch Apples Rosetta 2, die Intel-Programme in ARM-Code für die neuen Macs übersetzt. Trotz gleich mehrerer Emulations-/Übersetzungsschichten, CodeWeavers testete auch 32-Bit-Windows-Programme auf dem Mac mit M1-Chip, wird die Geschwindigkeit als zufriedenstellend beschrieben. Getestet wurden bisher die Spiele Team Fortress 2 und Among Us, beide unter der macOS Big Sur 11.1 Beta, die diverse Verbesserungen für Rosetta 2 enthält. Ohne 11.1 läuft CrossOver 20 nicht, da die Software auf einen Bugfix angewiesen ist.

Alternativen zu CrossOver 20

Andere Alternativen zur Ausführung von Windows-Software sind vorerst nicht in Sicht: Windows für ARM-CPUs wird derzeit nur mit entsprechenden Systemen verkauft und Virtualisierungssoftware kann nicht auf Rosetta 2 zurückgreifen, also aktuell nur Betriebssysteme virtualisieren, die auf der ARM-CPU laufen. Interessant wird es bei anspruchsvolleren Windows-Programmen, gerade wenn sie mit einer nativen Windows-Installation auf einem Mac mit Boot Camp verglichen werden.

CrossOver ist ein kommerzielles Produkt und kostet 38 Euro (aktuelle Version), 59 Euro (Upgrades für ein Jahr) oder stolze 475 Euro (unbegrenzte Upgrades).