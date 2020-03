Unbürokratisch: Corona-frei bei Apple

Das berichtet die Newsseite 9to5mac und bezieht sich dabei auf Informationen, die direkt von Apple stammen sollen. Apple hat demnach angekündigt, dass man allen Mitarbeitern, die Symptome der Covid-19-Erkrankung aufweisen, frei gegeben wird. Und das ohne, dass sie sich eine Krankmeldung vom Arzt holen müssten. Zudem gewährt Apple diese vereinfachte Krankmeldung auch für alle Mitarbeiter, die nur auf Stundenbasis angestellt sind und dadurch eher dazu verleitet werden, mit Krankheitssymptomen zur Arbeit zu kommen, als jene Mitarbeiter, die in Vollzeit arbeiten: Wer krank ist soll zuhause bleiben und keine Angst vor einem Einkommensausfall haben.

Laut 9to5mac ist das die jüngste Maßnahme des Unternehmens zum Schutz seiner Mitarbeiter und Kunden. Der Konzern versucht dabei schon seit der vergangenen Woche verstärkt all jene Mitarbeiter, denen es möglich ist im Home Office zu arbeiten, von der Arbeit in ebenjenem zu überzeugen. Apple-Chef Tim Cook hatte ein Memo verschickt, in dem er den Mitarbeitern in den Büros in Kalifornien, Seattle, Südkorea, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien empfiehlt, aus der Ferne zu arbeiten – so es ihr Job denn zulässt.

So versucht Apple – wie im Übrigen auch andere Großkonzerne wie Amazon oder Microsoft – Ansteckungsgefahren zu minimieren, indem Zusammenkünfte und vor allem das Pendeln zwischen dem Zuhause und dem Arbeitsplatz Arbeit entfallen.

Einschränkungen in den Apple Stores

Apple lässt derzeit alle seine Ladengeschäfte geöffnet – außer in den Regionen, in denen behördliche Einschränkungen gelten. Es gibt allerdings einige Einschränkungen vor Ort. So werden die „Today at Apple“-Sitzungen sowie Termine an der Genius Bar nur noch eingeschränkt vergeben beziehungsweise stattfinden, um die Anzahl an Kunden in den Stores zu reduzieren.

