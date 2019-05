Seit nunmehr 72 Jahren trifft sich die internationale Filmwelt in Cannes. Dort findet die alljährlichen internationalen Filmfestspiele statt, die neben einem Wettbewerb zahlreiche Sonderaufführungen neuer Filme beinhalten. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Streifen ins Rennen geschickt, der ausschließlich mit dem iPhone aufgenommen wurde. Dabei stammt „Les Plus Belles Années d’une Vie“ („The Best Years of a Life“) von der französischen Filmlegende Claude Lelouch.