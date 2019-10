Seit einer Woche ist Call of Duty: Mobile für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Während die Veröffentlichung vielleicht an einigen Nutzern still vorübergegangen ist, war der Titel dennoch sehr erfolgreich und konnte andere große Spiele hinter sich lassen. Laut dem Marktforschern von Sensor Tower , die den App Store stets im Blick haben, soll der mobile Ableger in der ersten Woche rund 100 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.

Call of Duty: Mobile soll laut Sensor Tower den „besten Launch eines Mobilgames aller Zeiten“ gehabt haben. Mit rund 100 Millionen Downloads in der ersten Woche konnte der Titel sogar Hits wie Fortnite und PUBG auf die hinteren Plätze verweisen. Die Downloads auf den beiden Plattformen teilen sich relativ gleichmäßig auf. Auf iOS waren es etwa 57 Millionen Downloads und auf Android 45 Millionen. Beispielsweise konnte Fortnite im selben Zeitraum nur etwa 22,5 Mio. Downloads alleine auf iOS vorweisen, während PUBG gleichzeitig auch für Android erschien und wurde damals rund 28 Mio. heruntergeladen.

Auch bei den Umsätzen hatte Call of Duty: Mobile die Nase entsprechend vorn und konnte in der ersten Woche etwa 9,1 Mio. US-Dollar für Activision auf iOS generieren. Epic Games' Fortnite schaffte es hingegen nur auf 2,3 Mio. US-Dollar.

Call of Duty: Mobile kann kostenfrei im App Store heruntergeladen werden. Das Spiel verfügt über In-App-Käufe zwischen 1,09 Euro und 109,99 Euro, mit den In-Game-Inhalte freischalten lassen.

Entwickler: Activision Publishing, Inc.

Das offizielle Call of Duty, exklusiv für Mobilgeräte entwickelt. Spielen Sie die beliebten Mehrspieler-Karten und -Modi überall und jederzeit. Battle Royale mit 100 Spielern? Eine schnelle Runde 5 gegen 5 Team-Deathmatch? Gruselige Zombies-Action? Scharfschütze gegen Scharfschütze? Activisions kostenloses Call of Duty: Mobile bietet all das!

Kostenlos auf Mobilgeräten

HD-Spiel in Konsolenqualität auf Ihrem Mobilgerät mit einer konfigurierbaren Steuerung, Sprach- und Textchat sowie atemberaubenden 3D-Grafiken und -Sounds. Erleben Sie die Dramatik des wohl erfolgreichsten Egoshooters jetzt erstmals auf Ihrem Mobilgerät und unterwegs.

Beliebte Spielmodi und Karten

Spielen Sie die beliebten Mehrspieler-Karten von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Modern Warfare zum ersten Mal kostenlos. Oder stürzen Sie sich im Team mit Freunden in die neue Battle Royale-Überlebenskarte mit 100 Spielern. Spielen Sie zusammen mit Millionen anderer Spieler rund um den Globus!

Stellen Sie Ihre einzigartige Ausrüstung zusammen

Im Verlauf von Call of Duty: Mobile werden Sie dutzende bekannter Charaktere, Waffen, Outfits, Punkteserien und Ausstattungsgegenstände freischalten, mit denen Sie Ihre Ausrüstung zusammenstellen können. Ziehen Sie mit diesen in dramatische PvP-Mehrspieler-Modi wie 5 gegen 5 Team-Deathmatch, Front, Frei für alle, Suchen & Zerstören, Scharfschützenschlacht und Battle Royale.

Wettkampf oder nur zum Spass

Setzen Sie Geschick und Strategie ein, um sich in den Ranglistenmodi nach oben zu kämpfen, oder gewinnen Sie die meisten Clanpreise zusammen mit Freunden. Kämpfen Sie gegen Millionen von Freunden und Feinden in diesem packenden kostenlosen Mehrspieler-Egoshooter.