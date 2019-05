17.05.2019 - 15:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst vor wenigen Wochen kündigte Activision an, dass man eine der erfolgreichsten Spielereihen von PC und Konsolen als Free-to-Play-Titel für iPhone und iPad adaptieren wird. Mit Call of Duty: Mobile soll den Spielern altbewährte Multiplayer-Kost geliefert werden, die sämtliche bisher erschienenen Teile miteinander verbinden soll. Dazu stehen Shooter-üblich allerlei Mehrspielermodi bereit. Aber zuerst muss die Beta erscheinen.

Mit Call of Duty: Mobile bringt Activision den Shooterklassiker bald auch auf iOS-Geräte. Während man natürlich auf einen Singelplayer-Modus verzichtet, wird der Titel jedoch fünf klassische Multiplayer-Modi mitbringen:

Free-For-All : Jeder gegen Jeden

: Jeder gegen Jeden Frontline : Team Deathmatch mit einem Leben

: Team Deathmatch mit einem Leben Team Deathmatch : Klassischer Team-Modus

: Klassischer Team-Modus Hardpoint : Hardpoints einnehmen und halten, um Punkte zu erhalten

: Hardpoints einnehmen und halten, um Punkte zu erhalten Domination: Positionen einnehmen und halten, um Punkte zu erhalten

Die Spielerzahl begrenzt sich je nach Modus auf acht bis zehn Spieler.

Besonders interessant dürfte der Umstand sein, dass bekannte Maps sowie Charaktere aus allen Teilen der Reihe vertreten sein werden. Dazu gehören etwa die Karten Nuketown, Crash, Hijacked, Crossfire, Standoff, Killhouse und auch Fire Range aus Black Ops 4. Zusätzlich können Sie sich auch für einen bekannten Charakter wie Alex Mason (Black Ops), David Mason (Black Ops 2), Thomas A. Merrick (Ghosts), Simon „Ghost“ Riley (Modern Warfare 2), John „Soap“ MacTavish (Modern Warfare) oder auch John Price aus der Modern-Warfare-Reihe entscheiden, wenn Sie keinen anonymen Charakter spielen möchten.

Jetzt vorab registrieren

Activision erlaubt Ihnen schon jetzt eine Vorregistrierung für Call of Duty: Mobile auf der offiziellen Website. Diese soll zunächst in Nordamerika, Südamerika, Europa sowie weiteren Territorien möglich sein. Dadurch sollen Sie zusätzliche Informationen sowie eine Einladungen zu einer öffentlichen Beta erhalten, die noch in diesem Sommer starten soll. Schon jetzt haben die Entwickler eine private Beta für einen kleinen Spielerkreis in Indien gestartet, die in Kürze auch auf Australien ausgeweitet werden soll. Weitere Regionen sollen die Beta in den kommenden Monaten erhalten.

