Schon die Ankündigung, dass AirPlay 2 auch auf verschiedene Onkyo-Receiver kommen wird, ging in den zahlreichen CES-News im Januar unter. Daher wundert es nur wenig, dass auch die Veröffentlichung der neuen Firmware unscheinbar vorüberzog. So bietet Onkyo nun seit kurzer Zeit Updates für zahlreiche netzwerkfähige Komponenten an, die das versprochene AirPlay 2 mit sich bringen. Wir verraten Ihnen, welche Onkyo-Produkte AirPlay 2 erhalten haben und wie Sie die Geräte in Ihre Home-App einbinden können.