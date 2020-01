Kostenfalle Windows: Bundesregierung zahlt eine Million Euro für Windows 7

Alles hat seine Zeit, bei Microsoft auch Software. Der Konzern aus Redmond garantiert Kunden Support für seine Betriebssysteme (und Apps) über einen Zeitraum von „10“ Jahren. Dieser Umstand ist bekannt und dennoch sind einige Großkunden immer wieder überrascht. Die Bundesregierung etwa.

Windows 7 seit kurzem ohne Support

Im Mai 2008 stellte der Konzern aus Redmond das Betriebssystem Windows 7 erstmals vor. 2009 veröffentlichte Microsoft dann Windows 7 im Oktober. Man hätte also durchaus wissen können, dass der Support irgendwann endet. Tatsächlich bot Microsoft sogar noch ein wenig Karenzzeit: Erst am 14. Januar 2020 wurde der Support für die Software offiziell beendet.

Geht nun die Welt unter? Ein klein wenig zumindest. Denn noch immer kann man das Betriebssystem installieren und nutzen. Doch der Hersteller sorgt nicht mehr für die Sicherheit des System – und das ist ein Problem.

Bundesregierung ohne Überblick

Gerade die Sicherheit von Software ist in einem sensiblen Umfeld wie dem des Bundestags besonders wichtig. Zeit hatte man genug, um die IT-Infrastruktur umzurüsten. Doch geschehen ist wenig.

Eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion förderte erschreckende Zahlen zu Tage. Noch immer seien „mindestens“ 33.000 PCs zum Stichtag mit dem alten Betriebssystem ausgestattet. Genaue Zahlen konnten nicht ermittelt werden. Ein weiterer Grund für mehr als nur Stirnrunzeln.

Teure Instandhaltung

Microsoft jedoch bietet für Unternehmen und Behörden ein „Extended Security Update“-Progamm an. Der parlamentarische Staatssekretär Günter Krings (CDU) geht davon aus, dass 2020 „circa“ 800.000 Euro Kosten alleine für die genannten 33.000 Rechner entstehen. Das Handelsblatt geht jedoch von einer beachtlichen Dunkelziffer aus, entsprechend dürften die Kosten allein für den Bund noch höher ausfallen. Denn Krings gibt zu, dass die konkrete Zahl nur schwer zu ermitteln sei, da es keine „zentrale Übersicht“ gäbe.

Länder ebenfalls noch mit Windows 7 unterwegs

In den Landesverwaltungen komme auch häufig noch Windows 7 zum Einsatz. Allein in Berlin seien 20.000 Rechner noch mit dem „alten“ Betriebssystem ausgestattet. Auch hier dürften also weitere Kosten entstehen.

Produkthinweis Produkthinweis Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Sandstein Stoff 44,99€

Mehr zu diesen Themen: